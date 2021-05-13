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Палеонтология

В Нью-Мексико обнаружили новый вид динозавров

National Geographic Россия
13 мая 2021
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Это древний родственник трицератопса.

Новый вид, идентифицированный недавно, принадлежит к Centrosaurinae, подсемейству цератопсов – травоядных птицетазовых динозавров. Эти животные известны в основном из северного региона древнего континента Ларамидия.

Динозавр, получивший название Menefeeceratops sealeyi, бродил по территории современного Нью-Мексико в меловой период около 82 миллионов лет назад, что делает его, возможно, самым древним представителем Centrosaurinae. Менефицератопс вырастал до 4-4,6 в длину, что не очень много для его класса динозавров. 

Частичный скелет M. sealeyi, включая части черепа и нижней челюсти, предплечья, задних конечностей, таза, позвонков и ребра, был обнаружен в 1996 году в меловых породах формации Менефи на северо-западе Нью-Мексико.

«Некоторые из ключевых особенностей, которые отличают M. sealeyi от других рогатых динозавров, включают кости, составляющие стороны оборки динозавра, известные как чешуйчатые кости. Хотя чешуйчатая кость M. sealeyi менее декоративна, чем у некоторых других цератопсидов, она имеет отчетливый узор из вогнутых и выпуклых частей», – Стивен Ясински, соавтор исследования.

По словам ученых, окаменелости также имеют свидетельства потенциальной патологии, возникшей в результате незначительной травмы или заболевания динозавра. Они обнаружили ее по крайней мере на одном из позвонков животного у основания позвоночника. 

Менефицератопс был частью древней экосистемы с множеством других видов динозавров, включая гадрозавров, дромеозавров, недавно обнаруженного анкилозавра Invictarx zephyri и вида, который получил название Dynamoterror dynastes. Последний, как считается, относился к тираннозаврам и был даже крупнее, чем знаменитый T. rex. Однако из-за слишком фрагментарных останков этого динозавра вид считается сомнительным.

«M. sealeyi предоставляет новую информацию о разнообразии морфологии у разных видов, а также о временном и палеобиогеографическом распределении этих животных по всей Ларамидии в позднем меловом периоде. 

Его присутствие в качестве одного из, если не самого старого представителя Centrosaurinae также предполагает, что центрозаврины возникли в южных частях западной части Северной Америки и в южной части региона Скалистых гор, а затем расселялись по северу в период от верхнего и среднего до позднего кампана (яруса верхнего отдела меловой системы мезозойской эры)», – пишут исследователи.

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