В Нью-Мексико обнаружили новый вид динозавров

Новый вид, идентифицированный недавно, принадлежит к Centrosaurinae, подсемейству цератопсов – травоядных птицетазовых динозавров. Эти животные известны в основном из северного региона древнего континента Ларамидия.
Динозавр, получивший название Menefeeceratops sealeyi, бродил по территории современного Нью-Мексико в меловой период около 82 миллионов лет назад, что делает его, возможно, самым древним представителем Centrosaurinae. Менефицератопс вырастал до 4-4,6 в длину, что не очень много для его класса динозавров.
Частичный скелет M. sealeyi, включая части черепа и нижней челюсти, предплечья, задних конечностей, таза, позвонков и ребра, был обнаружен в 1996 году в меловых породах формации Менефи на северо-западе Нью-Мексико.
По словам ученых, окаменелости также имеют свидетельства потенциальной патологии, возникшей в результате незначительной травмы или заболевания динозавра. Они обнаружили ее по крайней мере на одном из позвонков животного у основания позвоночника.
Менефицератопс был частью древней экосистемы с множеством других видов динозавров, включая гадрозавров, дромеозавров, недавно обнаруженного анкилозавра Invictarx zephyri и вида, который получил название Dynamoterror dynastes. Последний, как считается, относился к тираннозаврам и был даже крупнее, чем знаменитый T. rex. Однако из-за слишком фрагментарных останков этого динозавра вид считается сомнительным.
«M. sealeyi предоставляет новую информацию о разнообразии морфологии у разных видов, а также о временном и палеобиогеографическом распределении этих животных по всей Ларамидии в позднем меловом периоде.
Его присутствие в качестве одного из, если не самого старого представителя Centrosaurinae также предполагает, что центрозаврины возникли в южных частях западной части Северной Америки и в южной части региона Скалистых гор, а затем расселялись по северу в период от верхнего и среднего до позднего кампана (яруса верхнего отдела меловой системы мезозойской эры)», – пишут исследователи.