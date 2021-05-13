В Нью-Мексико обнаружили новый вид динозавров

По словам ученых, окаменелости также имеют свидетельства потенциальной патологии, возникшей в результате незначительной травмы или заболевания динозавра. Они обнаружили ее по крайней мере на одном из позвонков животного у основания позвоночника.

Менефицератопс был частью древней экосистемы с множеством других видов динозавров, включая гадрозавров, дромеозавров, недавно обнаруженного анкилозавра Invictarx zephyri и вида, который получил название Dynamoterror dynastes. Последний, как считается, относился к тираннозаврам и был даже крупнее, чем знаменитый T. rex. Однако из-за слишком фрагментарных останков этого динозавра вид считается сомнительным.

«M. sealeyi предоставляет новую информацию о разнообразии морфологии у разных видов, а также о временном и палеобиогеографическом распределении этих животных по всей Ларамидии в позднем меловом периоде.

Его присутствие в качестве одного из, если не самого старого представителя Centrosaurinae также предполагает, что центрозаврины возникли в южных частях западной части Северной Америки и в южной части региона Скалистых гор, а затем расселялись по северу в период от верхнего и среднего до позднего кампана (яруса верхнего отдела меловой системы мезозойской эры)», – пишут исследователи.