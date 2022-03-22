В перуанской пустыне нашли череп базилозавра. Ему 36 миллионов лет

Базилозавры – род древних китов, живших в среднем и позднем эоцене 45—36 млн лет назад.

Ученые объявили о находке, которая была сделана еще в конце 2021 года в пустыне Окукахе в департаменте Ика, примерно в 350 километрах к югу от Лимы. Миллионы лет назад этот пустынный ландшафт был мелководным морем, а среди его дюн палеонтологи обнаружили немало поразительных останков примитивных морских млекопитающих.

«Хищник Окукахе», как назвали кита исследователи, был около 17 метров в длину и использовал свои массивные, мощные зубы, чтобы питаться тунцом, акулами и косяками сардин.

«Мы представляем нового перуанского базилозавра. Это полный череп архаичного кита, жившего 36 миллионов лет назад. Это открытие очень важно, потому что в мире не обнаружено других подобных образцов», – Марио Урбина, ведущий автор исследования.

Базилозаврами называют род древних китов, живших в среднем и позднем эоцене 45-36 млн лет назад. Они могли нападать на крупных жертв, включая других китов. Их необычной особенностью было наличие рудиментарных конечностей.

Базилозавр от древнегреческого – царственный или могущественный ящер.

Соавтор исследования Родольфо Салас-Гисмонди объяснил, что базилозавр отличается от других известных древних видов китов своим размером и развитием зубов, что указывает на то, что эти животные находились на вершине пищевой цепи.

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«Это невероятная находка – прежде всего благодаря отличной сохранности. Это животное было одним из крупнейших хищников своего времени. В то время перуанское море было теплым. Благодаря этому типу окаменелостей мы можем реконструировать его историю», – сказал Салас-Гисмонди.

По словам исследователей, пустыня Окукахе богата окаменелостями, предоставляя ученым доказательства эволюции, происходившей десятки миллионов лет назад. Другие найденные там окаменелости включают четвероногих карликовых китов, дельфинов, акул и других видов эпохи миоцена (между 23 миллионами и пятью миллионами лет назад).