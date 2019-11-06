В Польше нашли останки ископаемого морского чудовища

Плиозавры находились на вершине пищевой цепи во время своего существования. Некоторые из них весили десятки тонн и вдвое превышали размерами современных косаток. Считается, что они были крупнейшими хищниками своего времени как в море, так и на суше. У них были удлиненные тонкие морды, как у крокодила, огромные плавники и большие зубы. Плиозавры могли охотиться на любое морское существо и некоторых наземных животных, которые отправлялись в лагуну в поисках пищи. Хищники были столь велики, что могли убить и съесть грозного тираннозавра (Tyrannosaurus rex). Исследования показали, что челюсти морского чудовища были длиной до двух с половиной метров и в четыре раза мощнее, чем у Ти-Рекса.

Исследователи также обнаружили в той же местности останки древних крокодилов и черепах. Ученые полагают, что область, где был обнаружен плиозавр, представляла собой тропический архипелаг со множеством лагун и тёплых водоемов. Палеонтологи считают, что найденные там окаменелости – лишь начало.