В Польше нашли останки ископаемого морского чудовища
Исследователи из Польской академии наук обнаружили останки плиозавра (Pliosaurus), возраст которого составляет 150 млн лет. Ископаемое нашли в кукурузном поле близ деревни Кшижановице на юге страны. Возраст десятиметровой окаменелости варьируется между 145-163 миллионами лет. Это первое ископаемое плиозавра, найденное в Польше.
The legendary #pliosaur is believed to be the top predator of all time#Polandhttps://t.co/fefpLJ5dch— herbu Nieczuja 🍁 (@Nieczuja_clan) October 30, 2019
Плиозавры находились на вершине пищевой цепи во время своего существования. Некоторые из них весили десятки тонн и вдвое превышали размерами современных косаток. Считается, что они были крупнейшими хищниками своего времени как в море, так и на суше. У них были удлиненные тонкие морды, как у крокодила, огромные плавники и большие зубы. Плиозавры могли охотиться на любое морское существо и некоторых наземных животных, которые отправлялись в лагуну в поисках пищи. Хищники были столь велики, что могли убить и съесть грозного тираннозавра (Tyrannosaurus rex). Исследования показали, что челюсти морского чудовища были длиной до двух с половиной метров и в четыре раза мощнее, чем у Ти-Рекса.
Исследователи также обнаружили в той же местности останки древних крокодилов и черепах. Ученые полагают, что область, где был обнаружен плиозавр, представляла собой тропический архипелаг со множеством лагун и тёплых водоемов. Палеонтологи считают, что найденные там окаменелости – лишь начало.