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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Палеонтология

В предгорьях Калифорнии прятался окаменелый сад древних зверей

National Geographic Россия
26 мая 2021
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Окаменелые зубы мастодонта
Фото: University Photographer Jason Halley / California State University
Среди окаменелостей оказались гигантский верблюд, мастодонт и огромный лосось.

Прошлым летом смотритель парка Грег Франсик, осматривающий лес в предгорьях гор Сьерра к юго-востоку от Сакраменто в Калифорнии, обнаружил кладезь доисторических окаменелостей, в том числе прекрасно сохранившийся череп мастодонта и останки монструозного лосося весом около 180 кг. 

«Я патрулировал водораздел Мокелумне и наткнулся на окаменелое дерево. Заметив десятки таких деревьев, я понял, что смотрю на окаменелые останки леса», – говорит Франсик. 

При дальнейших раскопках в течение следующих недель были обнаружены первые кости, и началось стратиграфическое вскрытие.

Перечень останков животных, найденных на этом участке, поражает воображение. Все они датируются эпохой миоцена, примерно 10 миллионами лет назад. Уже тогда на планете обитали животные, похожие на сегодняшних – и в то же время в каком-то смысле фантастические. В миоценовых лесах жили предки лошадей, кузены современных носорогов, гомфотерии (предки слонов с двумя парами бивней), огромные предки лосося весом под 200 кг, верблюды размером с жирафов и другие удивительные существа. 

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Бивни мастодонта были покрыты смесью ацетона и пластика, чтобы защитить их от повреждений
Фото: University Photographer Jason Halley / California State University
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На месте раскопок, недалеко от водораздела реки Мокелумне, был обнаружен коренной зуб мастодонта
Фото: University Photographer Jason Halley / California State University
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Шапиро и его коллега Тодд Грин осматривают пласт окаменелостей в предгорьях Сьерры
Фото: University Photographer Jason Halley / California State University
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Техник очищает и препарирует череп мастодонта, обнаруженный на месте
Фото: University Photographer Jason Halley / California State University

За последний год исследователи обнаружили сотни образцов животных, представляющих десятки видов, в этом лесу из 600 окаменелых деревьев. Мегафауна млекопитающих в этих местах процветала, и случайные находки в Калифорнии раскрывают значительную часть этого биоразнообразия.

По словам Рассела Шапиро, палеонтолога из Калифорнийского государственного университета в Чико, который проводил раскопки на этом месте, окаменелости происходят из двух типов горных пород. Первый – это вулканический селевой поток, а второй – речные отложения. Ученый считает, что животные могли погибнуть во время оползня, но, чтобы точно установить это, требуются дополнительные исследования костей и геологическое картирование этого места.

Шапиро отмечает, что уникальность этого окаменелого леса и его обитателей – в огромном количестве находок. Ученым даже пришлось привлечь экскаватор для того, чтобы достать особенно большие кости – например, бивни мастодонта, которым (по предварительным оценкам) около восьми миллионов лет. 

На данный момент исследовательская группа держит в секрете место раскопок окаменелостей. Но те, кто хочет увидеть мастодонта, смогут посмотреть на его окаменелые останки в университетском музее науки Gateway в конце осени.

Почитайте о найденных в Аргентине окаменелостях гигантского ленивца – другого представителя мегафауны. 

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