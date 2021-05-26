В предгорьях Калифорнии прятался окаменелый сад древних зверей
Прошлым летом смотритель парка Грег Франсик, осматривающий лес в предгорьях гор Сьерра к юго-востоку от Сакраменто в Калифорнии, обнаружил кладезь доисторических окаменелостей, в том числе прекрасно сохранившийся череп мастодонта и останки монструозного лосося весом около 180 кг.
«Я патрулировал водораздел Мокелумне и наткнулся на окаменелое дерево. Заметив десятки таких деревьев, я понял, что смотрю на окаменелые останки леса», – говорит Франсик.
При дальнейших раскопках в течение следующих недель были обнаружены первые кости, и началось стратиграфическое вскрытие.
Перечень останков животных, найденных на этом участке, поражает воображение. Все они датируются эпохой миоцена, примерно 10 миллионами лет назад. Уже тогда на планете обитали животные, похожие на сегодняшних – и в то же время в каком-то смысле фантастические. В миоценовых лесах жили предки лошадей, кузены современных носорогов, гомфотерии (предки слонов с двумя парами бивней), огромные предки лосося весом под 200 кг, верблюды размером с жирафов и другие удивительные существа.
За последний год исследователи обнаружили сотни образцов животных, представляющих десятки видов, в этом лесу из 600 окаменелых деревьев. Мегафауна млекопитающих в этих местах процветала, и случайные находки в Калифорнии раскрывают значительную часть этого биоразнообразия.
По словам Рассела Шапиро, палеонтолога из Калифорнийского государственного университета в Чико, который проводил раскопки на этом месте, окаменелости происходят из двух типов горных пород. Первый – это вулканический селевой поток, а второй – речные отложения. Ученый считает, что животные могли погибнуть во время оползня, но, чтобы точно установить это, требуются дополнительные исследования костей и геологическое картирование этого места.
Шапиро отмечает, что уникальность этого окаменелого леса и его обитателей – в огромном количестве находок. Ученым даже пришлось привлечь экскаватор для того, чтобы достать особенно большие кости – например, бивни мастодонта, которым (по предварительным оценкам) около восьми миллионов лет.
На данный момент исследовательская группа держит в секрете место раскопок окаменелостей. Но те, кто хочет увидеть мастодонта, смогут посмотреть на его окаменелые останки в университетском музее науки Gateway в конце осени.
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