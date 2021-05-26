В предгорьях Калифорнии прятался окаменелый сад древних зверей

Прошлым летом смотритель парка Грег Франсик, осматривающий лес в предгорьях гор Сьерра к юго-востоку от Сакраменто в Калифорнии, обнаружил кладезь доисторических окаменелостей, в том числе прекрасно сохранившийся череп мастодонта и останки монструозного лосося весом около 180 кг.

«Я патрулировал водораздел Мокелумне и наткнулся на окаменелое дерево. Заметив десятки таких деревьев, я понял, что смотрю на окаменелые останки леса», – говорит Франсик.

При дальнейших раскопках в течение следующих недель были обнаружены первые кости, и началось стратиграфическое вскрытие.

Перечень останков животных, найденных на этом участке, поражает воображение. Все они датируются эпохой миоцена, примерно 10 миллионами лет назад. Уже тогда на планете обитали животные, похожие на сегодняшних – и в то же время в каком-то смысле фантастические. В миоценовых лесах жили предки лошадей, кузены современных носорогов, гомфотерии (предки слонов с двумя парами бивней), огромные предки лосося весом под 200 кг, верблюды размером с жирафов и другие удивительные существа.