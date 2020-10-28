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Палеонтология

В Приморье первоклассник нашел на пляже останки ихтиозавра

Михаил Сысоев
28 октября 2020
Ранее в этом месте не было подобных находок.

Семья из Приморского края отдыхала в одной из бухт острова Русский, когда семилетний ребёнок наткнулся на останки ихтиозавра. Его родители уже несколько лет участвуют в межмузейном проекте «Наука в путешествии», поэтому они сразу поняли, что находка представляет интерес, и обратилась к ученым, пишет ТАСС, цитируя пресс-службу Приморского океанариума.

«На острове Русский обнаружены окаменелые останки ихтиозавра, который жил на Земле около 247 млн лет назад. Возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, найденный на территории России. Первооткрывателем уникального палеонтологического объекта стал семилетний Дима Сиренко», — говорится в сообщении.

До недавнего времени в этой бухте не находили останков, что свидетельствует о недавнем расколе каменной плиты, где была сделана находка. Причиной раскола мог быть один из недавних тайфунов.

Юрий Болотский, палеонтолог из Благовещенска, возглавляющий лабораторию палеонтологии в Институте геологии и природопользования ДВО РАН, исследовал находку на месте и определил, что останки принадлежат ихтиозавру. На камне отчетливо просматриваются ребра, уходящие в породу, и, вероятно, сохранился позвоночный столб доисторического ящера.

«Интрига до сих пор сохраняется: есть ли там, в породе, фрагменты черепа. Триасовые морские рептилии на территории России известны плохо. Мы предполагаем, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятней всего, относится к дурофагам, это значит, ящер давил раковины и питался моллюсками. Удалось довольно точно определить возраст находки благодаря тому, что ребра ящера обложены аммонитами [того периода]», — Юрий Болотский.

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