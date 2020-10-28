В Приморье первоклассник нашел на пляже останки ихтиозавра

Семья из Приморского края отдыхала в одной из бухт острова Русский, когда семилетний ребёнок наткнулся на останки ихтиозавра. Его родители уже несколько лет участвуют в межмузейном проекте «Наука в путешествии», поэтому они сразу поняли, что находка представляет интерес, и обратилась к ученым, пишет ТАСС, цитируя пресс-службу Приморского океанариума.
До недавнего времени в этой бухте не находили останков, что свидетельствует о недавнем расколе каменной плиты, где была сделана находка. Причиной раскола мог быть один из недавних тайфунов.
Юрий Болотский, палеонтолог из Благовещенска, возглавляющий лабораторию палеонтологии в Институте геологии и природопользования ДВО РАН, исследовал находку на месте и определил, что останки принадлежат ихтиозавру. На камне отчетливо просматриваются ребра, уходящие в породу, и, вероятно, сохранился позвоночный столб доисторического ящера.
Узнайте, как в США нашли следы птерозавров размером с корги. Они гуляли под дождем 145 миллионов лет назад.