В Приморье первоклассник нашел на пляже останки ихтиозавра

До недавнего времени в этой бухте не находили останков, что свидетельствует о недавнем расколе каменной плиты, где была сделана находка. Причиной раскола мог быть один из недавних тайфунов.

Юрий Болотский, палеонтолог из Благовещенска, возглавляющий лабораторию палеонтологии в Институте геологии и природопользования ДВО РАН, исследовал находку на месте и определил, что останки принадлежат ихтиозавру. На камне отчетливо просматриваются ребра, уходящие в породу, и, вероятно, сохранился позвоночный столб доисторического ящера.