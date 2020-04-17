В России впервые обнаружили останки европейского водяного буйвола

Специалисты из Палеонтологического института им. А. А. Борисяка Российской академии наук раскрыли тайну экспоната, хранящегося в фондах Коломенского краеведческого музея. Как оказалось, он принадлежит европейскому водяному буйволу.
Ученые сделали находку еще в прошлом году, осматривая экспонаты. Экзотическое животное, чьи останки ранее не находили в России, обитало недалеко от современной Коломны.
В 2019 году московские палеонтологи обнаружили уникальный череп ископаемого буйвола среди фондовых материалов Коломенского краеведческого музея. Сам череп был найден еще в 1939 году у села Лукерьино, в 4.5 км к западу от города Коломны, на реке Коломенке, правом притоке реки Москвы.
Исследователи определили его принадлежность вымершему виду европейских водяных буйволов (Bubalus murrensis). Судя по степени зарастания швов и стирания зубов, череп принадлежал взрослой особи пяти-шести лет.
Известно, что в конце среднего и позднем плейстоцене водяные буйволы обитали в центре Европы. В периоды относительного потепления многие типичные представители мамонтовой фауны отступали на север и северо-восток, а в центре Европы, в свою очередь, появлялись такие экзотические для этих мест животные, как бегемоты и буйволы.
Их ископаемые останки часто находят в долине Рейна в Германии, они известны также во Франции, Италии и Нидерландах. Выделяется две главные волны миграций теплолюбивых околоводных видов — в интервалах 425–337 тысяч лет назад и 130–115 тысяч лет назад.
Находка черепа древнего водяного буйвола оказалась неожиданной: его обнаружили в двух тысячах километров к северо-востоку от основного европейского ареала этих зверей — в Московской области, под Коломной. К тому же радиоуглеродная датировка обнаруженного в Подмосковье образца показала, что это животное обитало здесь на сто тысяч лет позже его западноевропейских родственников — почти в самом конце плейстоцена, около 12 800 лет назад.
Находка в Лукерьино свидетельствует о проникновении буйволов в центральную часть Русской равнины во времена межстадиального потепления, называемого бёллинг–аллерёд (около 14 700–12 600 лет назад). Это вселение могло произойти в связи с возникновением мягких климатических условий, существованием многочисленных речных и озёрных систем и подходящих растительных сообществ, включая приречные широколиственные леса.
В бассейне реки Москвы в это время активно формировались торфяники и мощные толщи озёрных илов, захоронение в которых обеспечило исключительную сохранность черепа буйвола из Лукерьино.
Ножиданное открытие предполагает возможность новых находок ископаемых буйволов на Русской равнине, относящихся и к более ранним глобальным потеплениям.
Узнайте о «самом маленьком национальном лесу США»: он состоит из 33 сосен!