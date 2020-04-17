В России впервые обнаружили останки европейского водяного буйвола

Известно, что в конце среднего и позднем плейстоцене водяные буйволы обитали в центре Европы. В периоды относительного потепления многие типичные представители мамонтовой фауны отступали на север и северо-восток, а в центре Европы, в свою очередь, появлялись такие экзотические для этих мест животные, как бегемоты и буйволы.

Их ископаемые останки часто находят в долине Рейна в Германии, они известны также во Франции, Италии и Нидерландах. Выделяется две главные волны миграций теплолюбивых околоводных видов — в интервалах 425–337 тысяч лет назад и 130–115 тысяч лет назад.

Находка черепа древнего водяного буйвола оказалась неожиданной: его обнаружили в двух тысячах километров к северо-востоку от основного европейского ареала этих зверей — в Московской области, под Коломной. К тому же радиоуглеродная датировка обнаруженного в Подмосковье образца показала, что это животное обитало здесь на сто тысяч лет позже его западноевропейских родственников — почти в самом конце плейстоцена, около 12 800 лет назад.