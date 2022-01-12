В Румынии найден ископаемый панголин нового вида

Результаты исследования заставляют пересмотреть наши представления о распространении всей группы панголинов. Прежде считалось, что к среднему миоцену, около 10 миллионов лет назад, панголинов в Европе уже не осталось: на основе сделанных ранее палеонтологических открытий можно было сделать вывод о том, что панголины мигрировали в более теплые земли из-за похолодания.

Удивительна и среда, в которой жили европейские панголины. Реконструкция Гренчану показала, что миллионы лет назад это была открытая местность с полями и редколесьями. Это необычно для панголинов, ведь сегодня они в основном живут в густых тропических лесах.

Посмотрите на мир глазами этих животных.