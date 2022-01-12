В Румынии найден ископаемый панголин нового вида

В 1960-х годах в Румынии были найдены залежи остатков ископаемых животных: в результате вырубки лесов и схода оползней в долине реки Олт обнажились доисторические пласты. Особенно перспективным оказался участок Гренчану (Grăunceanu): ученые обнаружили там кости мартышковых, короткошеих жирафов, бегемотов, панголинов, саблезубых тигров, носорогов, бизонов, страусовых и многих других животных. В последние годы здесь работает команда специалистов Арканзасского университета, называя Гренчану одним из самых ценных мест для раскопок в Европе.
Занимаясь сортировкой и классификацией находок, палеонтологи совершили открытие: нашли плечевую кость панголина. У нее оказалось достаточно особенностей, чтобы выделить новый вид Smutsia olteniensis. Что важно, другие представители рода Smutsia сегодня встречаются только в Африке. совершили открытие: панголин, живший на территории современной Румынии, относится к новому виду: Smutsia olteniensis. Возраст окаменелости составляет от 1,9 до 2,2 миллиона лет, что соответствует плейстоценовой эпохе, которая длилась примерно от 2,6 миллиона лет назад до 11 700 лет назад.
Результаты исследования заставляют пересмотреть наши представления о распространении всей группы панголинов. Прежде считалось, что к среднему миоцену, около 10 миллионов лет назад, панголинов в Европе уже не осталось: на основе сделанных ранее палеонтологических открытий можно было сделать вывод о том, что панголины мигрировали в более теплые земли из-за похолодания.
Удивительна и среда, в которой жили европейские панголины. Реконструкция Гренчану показала, что миллионы лет назад это была открытая местность с полями и редколесьями. Это необычно для панголинов, ведь сегодня они в основном живут в густых тропических лесах.
Посмотрите на мир глазами этих животных.