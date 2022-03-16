В Сан-Диего нашли одного из первых саблезубых суперхищников

Ученые идентифицировали его по нижней челюсти.

Почти 42 миллиона лет назад страшное существо размером с рысь (и в целом на нее похожее) бродило по древним лесам современного Сан-Диего. В отличие от большинства животных того времени, это был гиперплотоядный хищник, созданный для того, чтобы питаться практически исключительно мясом.

Это Diegoaelurus vanvalkenburghae – недавно идентифицированный вид загадочного и ныне вымершего семейства Machaeroidine. Представитель этого вида считается самым первым млекопитающим с саблевидными клыками и острыми резцами.

До сих пор было описано всего около дюжины других окаменелостей Machaeroidine, большинство из которых найдено в Вайоминге и несколько – в Азии. Палеонтологи идентифицировали новый вид благодаря окаменелости нижней челюсти длиной 71 миллиметр с зубами. Окаменелость была найдена в ископаемом пласте округа Сан-Диего.

Челюсть возрастом 42 миллиона лет имеет щель для саблевидных верхних клыков. Как отмечают палеонтологи, сами клыки на месте раскопок обнаружены не были.

Окаменелость Diegoaelurus vanvalkenburghae Фото: San Diego Natural History Museum

«Эти большие клыки использовались либо для того, чтобы вгрызаться в горло жертвы, либо для того, чтобы разрывать плоть», – Эшли Поуст, ведущий автор исследования из Музея естественной истории Сан-Диего.

По словам ученого, хищник мог охотиться на древних приматов на деревьях или на тапиров на земле. Сегодня на нашей планете обитает множество гиперхищников, но такой образ жизни был необычен эпохи эоцена, которая закончилась около 34 миллионов лет назад. Ученые отмечают, что известно не так уж много хищников того времени.

«Таким образом, D. vanvalkenburghae дает раннее представление о том, как животные независимо друг от друга развили способность легко справляться с мясом жертв. Подобные кинжалоподобные клыки обнаруживались у многих древних животных, от странных саблезубых анчоусов до гораздо более поздних саблезубых кошек, таких как смилодон, которые появились на Земле через миллионы лет после вымирания D. vanvalkenburghae», – пишут исследователи.