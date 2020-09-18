В Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом 120 000 лет

Около 120 000 лет назад на территории современной северной Саудовской Аравии небольшая группа Homo sapiens остановилась, чтобы набрать воды и добыть корм на мелком озере, которое также часто посещали верблюды, буйволы и слоны.

Люди, возможно, охотились на крупных млекопитающих, но не стали задерживаться надолго, используя водопой лишь в качестве путевой точки в более длительном путешествии.

Эта подробная сцена была реконструирована в новом исследовании после обнаружения древних следов человека и животных в пустыне Нефуд. Открытие пролило новый свет на маршруты, по которым наши древние предки распространились из Африки.

Сегодня Аравийский полуостров характеризуется обширными засушливыми пустынями, которые были бы неприветливыми для первых людей и животных, на которых они охотились. Но исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали, что сотню тысяч лет назад современная Саудовская Аравия представляла собой намного более зеленую и влажную территорию.