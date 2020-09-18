В Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом 120 000 лет

Около 120 000 лет назад на территории современной северной Саудовской Аравии небольшая группа Homo sapiens остановилась, чтобы набрать воды и добыть корм на мелком озере, которое также часто посещали верблюды, буйволы и слоны.
Люди, возможно, охотились на крупных млекопитающих, но не стали задерживаться надолго, используя водопой лишь в качестве путевой точки в более длительном путешествии.
Эта подробная сцена была реконструирована в новом исследовании после обнаружения древних следов человека и животных в пустыне Нефуд. Открытие пролило новый свет на маршруты, по которым наши древние предки распространились из Африки.
Сегодня Аравийский полуостров характеризуется обширными засушливыми пустынями, которые были бы неприветливыми для первых людей и животных, на которых они охотились. Но исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали, что сотню тысяч лет назад современная Саудовская Аравия представляла собой намного более зеленую и влажную территорию.
Как отмечает соавтор исследования Ричард Кларк-Уилсон в климатический период, известный как межледниковье, Аравийский полуостров был богат лугами, пресноводными озерами и реками.
Ведущий автор работы Мэтью Стюарт из Института химической экологии Макса Планка объяснил, что следы человека и животных были обнаружены в 2017 году после эрозии вышележащих отложений в древнем озере, получившем название «Алатар».
Отпечатки были датированы с использованием метода, называемого оптической стимулированной люминесценцией, — это воздействие света на зерна кварца и измерение количества энергии, излучаемой ими.
В общей сложности семь из сотен обнаруженных отпечатков были уверенно идентифицированы как следы людей. Исследователи утверждают, что они не могли принадлежать неандертальцам, поскольку наши вымершие сородичи, как известно, не были на Ближнем Востоке в то время.
Слоны, которые вымерли в соседнем регионе Леванта около 400000 лет назад, могли быть особенно привлекательной добычей, а их присутствие также предполагает наличие других обильных ресурсов пресной воды и зелени.
Присутствие крупных животных, таких как слоны и бегемоты, вместе с открытыми лугами и большими водоемами, вероятно сделало северную Аравию особенно привлекательным местом для людей, перемещавшихся из Африки в Евразию, заключает соавтор исследования Майкл Петраглия.
Окаменелости Homo sapiens были впервые обнаружены за пределами Африки примерно между 210 и 180 тысячами лет в южной Греции и Леванте.
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