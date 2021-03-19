В Северной Америке нашли «крылатую акулу» возрастом 95 миллионов лет
Акула с чертами, похожими на ската — такая идея кажется подходящей для малобюджетного научно-фантастического фильма. Тем не менее палеонтологи сообщают об обнаружении именно такого существа в скалах мелового периода в Мексике. У животного было обтекаемое тело с широкими плавниками, напоминающими крылья. Ученые говорят, что это древнее существо, не похоже ни на что из ранее найденного в летописи окаменелостей.
Сама окаменелость была обнаружена еще в 2012 и представляла собой странный набор костей в слоях горных пород возрастом 95 миллионов лет недалеко от Валлесилло, Мексика. Находка долгое время оставалась незамеченной, пока на нее не обратил внимание палеонтолог Маргарито Гонсалес.
Гонсалес привлек для работы коллег, усилиями которых миру теперь представлен новый вид акул Aquilolamna milarcae.
Чаще всего ископаемых акул идентифицируют по зубам, иногда по кусочкам позвоночника. Обнаружение полного скелета, причем такого странного, дает уникальную возможность изучить анатомию этого древнего существа.
Эта окаменелость морского существа мелового периода является одним из старейших примеров животного, которое двигалось под водой, как современные скаты манты (Mobula birostris). Несмотря на то, что зубы аквилоламны не были обнаружены, Вулло и его коллеги предполагают, что животное принадлежит к семейству сельдевых акул (Lamnidae). В это же семейство входят современные белые акулы и акулы мако.
Однако широкая голова и длинные крыловидные плавники намекают, что аквилоламна не охотилась на крупную добычу, а была фильтратором. Тело А. milarcae длинное и трубчатое (180 см в длину), как у многих современных акул. Зато расширенные грудные плавники напоминают скатов, образуя широкие подводные крылья.
Такое строение тела совершенно нетипично для акул, говорит Кенсу Шимада, профессор палеобиологии в Университете ДеПола в Чикаго. У более древних акул до времен динозавров было множество различных форм тела, но к меловому периоду они, как считалось, превратились в гораздо более современные формы.
Но не все эксперты убеждены, что это новое существо было акулой, похожей на манту.
«Авторы описывают множество необычных особенностей, и у меня есть некоторые вопросы по поводу некоторых их интерпретаций, поэтому я был бы рад увидеть дальнейшие исследования этой новой замечательной окаменелости», — говорит Эллисон Бронсон, палеонтолог из Государства Гумбольдта.
Не принимавшие участие в исследовании палеонтологи выразили сожаление по поводу того, что в образце не сохранились зубы. Это позволило бы исследователям определить точную таксономическую принадлежность новой акулы.
Идею о том, что это животное было акулой и фильтратором, вероятно, потребуется подтвердить будущими находками и дополнительным анализом. Если эта интерпретация верна, аквилоламна начала питаться планктоном задолго до того, как ее современные родственники эволюционировали, чтобы делать то же самое.
Вулло полагает, что если аквилоламна действительно была странным родственником гигантских акул, то, вероятно, существовали еще более странные существа с причудливыми телами. Даже знаменитая гигантская акула Otodus megalodon была описана только по зубам и позвонкам. Исследователи не исключают, что некоторые найденные зубы принадлежали животным причудливой формы.