В Северной Америке нашли «крылатую акулу» возрастом 95 миллионов лет

Акула с чертами, похожими на ската — такая идея кажется подходящей для малобюджетного научно-фантастического фильма. Тем не менее палеонтологи сообщают об обнаружении именно такого существа в скалах мелового периода в Мексике. У животного было обтекаемое тело с широкими плавниками, напоминающими крылья. Ученые говорят, что это древнее существо, не похоже ни на что из ранее найденного в летописи окаменелостей.

Сама окаменелость была обнаружена еще в 2012 и представляла собой странный набор костей в слоях горных пород возрастом 95 миллионов лет недалеко от Валлесилло, Мексика. Находка долгое время оставалась незамеченной, пока на нее не обратил внимание палеонтолог Маргарито Гонсалес.

Гонсалес привлек для работы коллег, усилиями которых миру теперь представлен новый вид акул Aquilolamna milarcae.