В Шотландии нашли идеально сохранившийся скелет птерозавра

Размах его крыльев превышал 2,5 метра.

Окаменелость птерозавра возрастом 170 миллионов лет, найденная на острове Скай в Шотландии, признана наиболее хорошо сохранившимся в мире скелетом доисторического крылатого ящера. Открытие совершила аспирантка Эдинбургского университета Амелия Пенни в 2017 году: в ходе экспедиции она заметила челюсть птерозавра в скале. Теперь специалисты представили результаты исследования.

Embargo has dropped!



Say hello to Dearc sgiathanach (Scot-Gaelic for "winged reptile") new enormous pterosaur from the Middle Jurassic of Scotland & best preserved flying reptile unearthed from Britain in centuries! pic.twitter.com/cQbgHQQ2RN — Natalia Jagielska (@WryCritic) February 22, 2022

Рептилия, получившая имя Dearc sgiathanach, жила в среднюю юру: вторую эпоху юрского периода (174,1 – 163,5 млн. лет назад). Она имела размах крыльев более 2,5 метров, что делает ее крупнейшим летающим существом своего времени. Правда, этот показатель – примерный. Точности измерения помешало отсутствие нескольких фаланг пальцев крыла.

Общая оценка сделана на основе сравнения с таксонами: в данном случае с Rhamphorhynchus и Dorygnathus. Кроме того, найденная особь еще не была взрослой, и ученые предполагают, что по факту представители вида были еще крупнее.

Вид относится к однооконным (Monofenestrata) птерозаврам – это внеранговая клада, включающая в себя семейство укуноптерид и подотряд птеродактилей. С последними он имеет ряд общих черт, в том числе форму черепа, хотя его шейные позвонки немного короче. Зубной ряд показывает два различных типа: удлиненные клыки близко к кончику морды и конические зубы в глубине.

Каменная плита, в которой застыла окаменелость, передана в коллекцию Эдинбургского университета, а сам птерозавр теперь принадлежит объединению Национальных музеев Шотландии.

Узнайте, как крылатые ящеры могли летать.