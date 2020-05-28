В Шотландии обнаружили самую древнюю многоножку

Окаменелость многоножки, найденной на шотландском острове Керрера, оказалась старше, чем любая известная окаменелость насекомого, паукообразного или любого другого наземного членистоногого. Согласно данным ученых из Техасского университета в Остине, ее возраст составляет 425 миллионов лет.

Работа американских исследователей дает новую информацию о происхождении и развитии членистоногих и растений. Авторы статьи утверждают, что растения эволюционировали гораздо быстрее, чем считают некоторые ученые. Всего за 40 миллионов лет он развились от сообществ, занимающих прибрежные зоны рядом с озерами, до сложных лесных экосистем.

Ранее считалось, что возраст окаменелости составляет около 350 миллионов лет, однако авторы исследования отодвинули его еще на 75 миллионов лет назад с помощью усовершенствованного метода датировки окаменелостей. Такой же возраст был определен для древнейшего наземного стеблевого растения, также найденного в Шотландии.