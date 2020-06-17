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Палеонтология

В Сибири нашли еще одну причину самого масштабного вымирания в истории Земли

Михаил Сысоев
17 июня 2020
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Она связана со сжиганием угля и других веществ, богатых органикой.

Наиболее вероятной причиной самого масштабного вымирания в истории планеты — массового пермского вымирания — считается усиление вулканической активности в Сибири. Так называемые сибирские траппы активно изливались на границе пермского и триасового периода около 252 миллионов лет назад.

При трапповых извержениях часто нет четко выраженного кратера и постоянного центра извержений. Лава изливается из многочисленных трещин и заливает пространства, сравнимые с площадью, например, Европы. Такое событие в сочетании с повышением температуры из-за парниковых газов, истончением уровня озона, появлением летучих химических веществ и другими последствиями привело к исчезновению 96% морских видов и 70% наземных позвоночных. 

Все эти гипотетические причины вымирания не противоречат друг другу и могли действовать совместно. Теперь ученые нашли свидетельство еще одного фактора, способствовавшего массовому вымиранию. 

Долгое время считалось, что глобальное потепление, совпавшее с массовым пермским вымиранием, должно было привести к сжиганию угля, карбонатов и сланцев, богатых органическими веществами. Это привело бы к значительному повышению уровня содержания углекислого газа и метана в атмосфере. Но найти прямые доказательства этого было сложно. 

«Величина, темп и происхождение выбросов углерода при магматизме сибирских траппов остаются под вопросом, несмотря на их критическое атмосферное значение», — Линди Элкинс-Тантон, ведущий автор нового исследования из Университета штата Аризона.

В течение шестимесячной полевой экспедиции в регион сибирских траппов Элкис-Тантон и ее команда обнаружили и собрали более 450 кг вулканических пород древних извержений. Они добывались в лесах и городах, но самый богатый урожай пришелся на побережье реки Ангара. 

Ангара
Scott Simper Утес вулканической породы у Ангары.
«Мы обнаружили высокие речные скалы, в которых нет ничего, кроме вулканических пород. Они выстилали реку на сотни километров. Это было поразительно с точки зрения геологии», — Линди Элкинс-Тантон.

Когда образцы были проанализированы, команда обнаружила крошечные фрагменты сгоревшего дерева и угля, встроенные в горные породы, а также кусочки древесного угля и других органических веществ. По словам исследователей, эти фрагменты являются первым прямым доказательством того, что уголь и растительность были сожжены потоками магмы в древнем извержении.

«Представленные здесь наблюдения интерпретируются как свидетельство того, что сжигание угля и органических веществ, наряду с лесными пожарами, произошло в ответ на вулканизм. Более того, мы предполагаем, что эти взаимодействия были широко распространены, основываясь на наличии термически измененного и/или сгоревшего угля и органических веществ в вулканических породах, охватывающих провинцию южных и центральных сибирских траппов», — пишут исследователи.

Авторы работы пришли к выводу, что объем и состав органического вещества, взаимодействующего с магмой мог «значительно стимулировать» массовое пермское вымирание. 

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