В Сибири нашли еще одну причину самого масштабного вымирания в истории Земли

Наиболее вероятной причиной самого масштабного вымирания в истории планеты — массового пермского вымирания — считается усиление вулканической активности в Сибири. Так называемые сибирские траппы активно изливались на границе пермского и триасового периода около 252 миллионов лет назад.

При трапповых извержениях часто нет четко выраженного кратера и постоянного центра извержений. Лава изливается из многочисленных трещин и заливает пространства, сравнимые с площадью, например, Европы. Такое событие в сочетании с повышением температуры из-за парниковых газов, истончением уровня озона, появлением летучих химических веществ и другими последствиями привело к исчезновению 96% морских видов и 70% наземных позвоночных.

Все эти гипотетические причины вымирания не противоречат друг другу и могли действовать совместно. Теперь ученые нашли свидетельство еще одного фактора, способствовавшего массовому вымиранию.

Долгое время считалось, что глобальное потепление, совпавшее с массовым пермским вымиранием, должно было привести к сжиганию угля, карбонатов и сланцев, богатых органическими веществами. Это привело бы к значительному повышению уровня содержания углекислого газа и метана в атмосфере. Но найти прямые доказательства этого было сложно.