В Сибири нашли еще одну причину самого масштабного вымирания в истории Земли

Наиболее вероятной причиной самого масштабного вымирания в истории планеты — массового пермского вымирания — считается усиление вулканической активности в Сибири. Так называемые сибирские траппы активно изливались на границе пермского и триасового периода около 252 миллионов лет назад.
При трапповых извержениях часто нет четко выраженного кратера и постоянного центра извержений. Лава изливается из многочисленных трещин и заливает пространства, сравнимые с площадью, например, Европы. Такое событие в сочетании с повышением температуры из-за парниковых газов, истончением уровня озона, появлением летучих химических веществ и другими последствиями привело к исчезновению 96% морских видов и 70% наземных позвоночных.
Все эти гипотетические причины вымирания не противоречат друг другу и могли действовать совместно. Теперь ученые нашли свидетельство еще одного фактора, способствовавшего массовому вымиранию.
Долгое время считалось, что глобальное потепление, совпавшее с массовым пермским вымиранием, должно было привести к сжиганию угля, карбонатов и сланцев, богатых органическими веществами. Это привело бы к значительному повышению уровня содержания углекислого газа и метана в атмосфере. Но найти прямые доказательства этого было сложно.
В течение шестимесячной полевой экспедиции в регион сибирских траппов Элкис-Тантон и ее команда обнаружили и собрали более 450 кг вулканических пород древних извержений. Они добывались в лесах и городах, но самый богатый урожай пришелся на побережье реки Ангара.
Когда образцы были проанализированы, команда обнаружила крошечные фрагменты сгоревшего дерева и угля, встроенные в горные породы, а также кусочки древесного угля и других органических веществ. По словам исследователей, эти фрагменты являются первым прямым доказательством того, что уголь и растительность были сожжены потоками магмы в древнем извержении.
«Представленные здесь наблюдения интерпретируются как свидетельство того, что сжигание угля и органических веществ, наряду с лесными пожарами, произошло в ответ на вулканизм. Более того, мы предполагаем, что эти взаимодействия были широко распространены, основываясь на наличии термически измененного и/или сгоревшего угля и органических веществ в вулканических породах, охватывающих провинцию южных и центральных сибирских траппов», — пишут исследователи.
Авторы работы пришли к выводу, что объем и состав органического вещества, взаимодействующего с магмой мог «значительно стимулировать» массовое пермское вымирание.
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