В Сибири нашли новый древнейший вид мамонта. Он жил 1,6 миллиона лет назад!

Около миллиона лет назад еще не существовало шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius). Эти знаменитые животные начали появляться только около 800 000 лет назад и обитали в северных уголках планеты, пока окончательно не вымерли около 4000 лет назад.

Поскольку это было относительно недавно по геологическим меркам и в силу того, что шерстистые мамонты предпочитали холодные места обитания, где лучше сохраняются останки, мы довольно много знаем об этих существах. Шерстистые мамонты существовали вместе с колумбийскими мамонтами (M. columbi), которые населяли Северную Америку и вымерли около 11 500 лет назад.

Их предшественники, мамонты, от которых произошли шерстистые мамонты, менее известны. Мы знаем, что шерстистые мамонты произошли от степных мамонтов (M. trogontherii), которые бродили по большей части Евразии примерно 200 000 лет назад. Ученые полагали, что и колумбийские мамонты были потомками M. trogontherii, которые появились в Северной Америке около 1,5 миллиона лет назад.