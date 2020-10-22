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Палеонтология

В США нашли следы птерозавров размером с корги. Они гуляли под дождем 145 миллионов лет назад

National Geographic Россия
22 октября 2020
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Фото: Tate Geological Museum at Casper College
Эти летающие рептилии ходили на четырех лапах и питались тем, что можно было найти на берегу моря.

Исследователи обнаружили окаменелые следы крылатых рептилий с вкраплениями отпечатков дождевых капель возле Каспера, штат Вайоминг. Этот регион лежал вдоль морского пути Сандэнс, большого внутреннего моря, протекавшего от современной Британской Колумбии в Канаде до Юты в конце юрского периода.

Соавтор исследования Дж. П. Кавигелли, менеджер коллекций в Геологическом музее Тейт в колледже Каспер, в 2016 году обнаружил дорожку возрастом 145 миллионов лет на частном ранчо недалеко от Каспера в формации Сандэнс. Следы были спрятаны в основании массивного обрыва, поэтому добраться до него было сложно.

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Раскопки в Вайоминге
Фото: Tate Geological Museum at Casper College
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Раскопки в Вайоминге
Фото: Tate Geological Museum at Casper College

В 2019 году он вернулся в эту местность с добровольцами, которые помогли ему раскопать плиту размером 4 метра на 50 сантиметров с примерно 40 следами птерозавров и отпечатками их передних лап. Следы были беспорядочно перемешаны, поэтому проследить путь отдельного животного на плите было невозможно. 

Следы довольно однородны по размеру: они составляют около 6,5 см в ширину, а отпечатки передних лап — около 5,5 см в поперечнике. Анализ показал, что следы принадлежат виду Pteraichnus. Следы этого вида встречаются по всему миру, в том числе в Марокко, Юте и Вайоминге. Исследователи заявили, что, как и ранее идентифицированные следы Pteraichnus, новые имеют четырехпалый отпечаток и более короткие отпечатки запястья в форме «двойной запятой».

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Следы птерозавров на древней плите
Фото: Tate Geological Museum at Casper College
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Следы птерозавров на древней плите
Фото: Tate Geological Museum at Casper College

Мало что известно о птерозаврах, оставивших эти следы, но они, вероятно, были размером с небольшую собаку, как корги, говорит соавтор исследования Мелисса Коннели.

«Я просто представляю, как несколько из этих животных бегают вверх и вниз по береговой линии в поисках еды и наслаждаются дождливым днем. Судя по отпечаткам, они гуляли по пляжу, возможно, заходили в воду и выходили из нее или, возможно, искали пищу на берегу, как это делает большинство куликов сегодня», — Мелисса Коннели.

Исследователи уверены, что эти летающие рептилии поедали «все, от мелких позвоночных до рыб». Коннели добавила, что некоторые следы были оставлены до дождя, а другие после. Это отметает версию о том, что следы птерозавров на самом деле могли быть оставлены крокодилами. Отпечатки капель дождя ясно показывают, что эти следы были сделаны над водой и, следовательно, не могли быть сделаны под водой плавающими крокодилами. 

«Контекст ископаемого –в данном случае отпечатки капель дождя — в некоторых случаях может быть таким же или даже более информативным, чем само ископаемое», — заключает Рэйчел Белбен, докторант геологии в Лестерском университете в Англии.

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