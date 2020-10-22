В США нашли следы птерозавров размером с корги. Они гуляли под дождем 145 миллионов лет назад

Исследователи обнаружили окаменелые следы крылатых рептилий с вкраплениями отпечатков дождевых капель возле Каспера, штат Вайоминг. Этот регион лежал вдоль морского пути Сандэнс, большого внутреннего моря, протекавшего от современной Британской Колумбии в Канаде до Юты в конце юрского периода.

Соавтор исследования Дж. П. Кавигелли, менеджер коллекций в Геологическом музее Тейт в колледже Каспер, в 2016 году обнаружил дорожку возрастом 145 миллионов лет на частном ранчо недалеко от Каспера в формации Сандэнс. Следы были спрятаны в основании массивного обрыва, поэтому добраться до него было сложно.