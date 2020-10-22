В США нашли следы птерозавров размером с корги. Они гуляли под дождем 145 миллионов лет назад
Исследователи обнаружили окаменелые следы крылатых рептилий с вкраплениями отпечатков дождевых капель возле Каспера, штат Вайоминг. Этот регион лежал вдоль морского пути Сандэнс, большого внутреннего моря, протекавшего от современной Британской Колумбии в Канаде до Юты в конце юрского периода.
Соавтор исследования Дж. П. Кавигелли, менеджер коллекций в Геологическом музее Тейт в колледже Каспер, в 2016 году обнаружил дорожку возрастом 145 миллионов лет на частном ранчо недалеко от Каспера в формации Сандэнс. Следы были спрятаны в основании массивного обрыва, поэтому добраться до него было сложно.
В 2019 году он вернулся в эту местность с добровольцами, которые помогли ему раскопать плиту размером 4 метра на 50 сантиметров с примерно 40 следами птерозавров и отпечатками их передних лап. Следы были беспорядочно перемешаны, поэтому проследить путь отдельного животного на плите было невозможно.
Следы довольно однородны по размеру: они составляют около 6,5 см в ширину, а отпечатки передних лап — около 5,5 см в поперечнике. Анализ показал, что следы принадлежат виду Pteraichnus. Следы этого вида встречаются по всему миру, в том числе в Марокко, Юте и Вайоминге. Исследователи заявили, что, как и ранее идентифицированные следы Pteraichnus, новые имеют четырехпалый отпечаток и более короткие отпечатки запястья в форме «двойной запятой».
Мало что известно о птерозаврах, оставивших эти следы, но они, вероятно, были размером с небольшую собаку, как корги, говорит соавтор исследования Мелисса Коннели.
Исследователи уверены, что эти летающие рептилии поедали «все, от мелких позвоночных до рыб». Коннели добавила, что некоторые следы были оставлены до дождя, а другие после. Это отметает версию о том, что следы птерозавров на самом деле могли быть оставлены крокодилами. Отпечатки капель дождя ясно показывают, что эти следы были сделаны над водой и, следовательно, не могли быть сделаны под водой плавающими крокодилами.
«Контекст ископаемого –в данном случае отпечатки капель дождя — в некоторых случаях может быть таким же или даже более информативным, чем само ископаемое», — заключает Рэйчел Белбен, докторант геологии в Лестерском университете в Англии.
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