В США нашли ясли древних акул возрастом 24 миллиона лет

Около 24 миллионов лет назад детенышам акул требовалось место, чтобы вырасти большими, прежде чем отправиться в открытый океан, поэтому они плавали по прибрежному участку, изобилующему легкоуловимой добычей. Такой питомник был найден во время палеонтологических раскопок на территории штата Южная Каролина.
До сих пор ученым было известно всего два питомника ископаемых акул: ясли мегалодонов возрастом 10 миллионов лет в Панаме и питомник больших белых акул возрастом 5 миллионов лет в Чили.
Кроме того, исследователи заявили, что новое открытие представляет собой первый зарегистрированный питомник Carcharocles angustidens — акулы с огромными зубами, которая жила в эпоху олигоцена (от 34 до 23 миллионов лет назад).
Еще одним сюрпризом стало обнаружение самой большой из известных акул С. angustidens. Ранее рекордсменом для этого вида считалась акула, найденная в Новой Зеландии, чья длина составляла около 8,47 метра. Исследователи использовали специальное уравнение, позволяющее узнать длину животного по размеру его зубов и определили, что длина акулы из Южной Каролины составляла около 8,85 метра.
Всего было найдено 87 зубов С. angustidens, датируемых поздним олигоценом. Три из них принадлежали только родившимся животным, 77 — несовершеннолетним, а 7 — взрослым особям.
По словам ведущего автора исследования Роберта Бессенекера, олигоценовые воды Южной Каролины были домом для легкодоступной добычи, в том числе морской рыбы, тунца, макрели, черепах, дельфинов, других акул и скатов.
Кроме того, это место, вероятно, было мелководьем, обеспечивавшем естественную защиту молодым акулам, которые были еще не готовы к жизни в глубоком море.
Узнайте, насколько огромным был мегалодон.