В США нашли ясли древних акул возрастом 24 миллиона лет

Около 24 миллионов лет назад детенышам акул требовалось место, чтобы вырасти большими, прежде чем отправиться в открытый океан, поэтому они плавали по прибрежному участку, изобилующему легкоуловимой добычей. Такой питомник был найден во время палеонтологических раскопок на территории штата Южная Каролина.

До сих пор ученым было известно всего два питомника ископаемых акул: ясли мегалодонов возрастом 10 миллионов лет в Панаме и питомник больших белых акул возрастом 5 миллионов лет в Чили.

Кроме того, исследователи заявили, что новое открытие представляет собой первый зарегистрированный питомник Carcharocles angustidens — акулы с огромными зубами, которая жила в эпоху олигоцена (от 34 до 23 миллионов лет назад).