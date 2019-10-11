В Таиланде нашли останки гигантского динозавра с «акульими зубами»
За десятки миллионов лет до появления гигантских тираннозавров, таких как Tyrannosaurus rex, на земле царила другая группа хищных динозавров – аллозавроиды. Среди этих гигантов были так называемые кархародонтозавры, которые являлись главными хищниками на протяжении большей части мелового периода.
Впервые свидетельства об этих животных были обнаружены в 1914 году в Сахаре, когда экспедиция, финансируемая немецким палеонтологом Эрнстом Стромером, обнаружила зубы динозавра с серрейторной кромкой, напомнившей учёному акулий зуб. В 1931 году Стромер назвал динозавра Carcharodontosaurus saharicus — это была отсылка к латинскому названию белой акулы (Carcharodon carcharias).
В последующие десятилетия было обнаружено немало родственников динозавра с акульими зубами, но до недавнего времени в Юго-Восточной Азии их следов не находили. Это удалось сделать международной команде Japan-Thailand Dinosaur Project. Палеонтологи обнаружили 22 фрагмента останков хищного динозавра. Они принадлежали как минимум четырем разным особям и включали в себя фрагменты конечностей, бедер и черепа, а также хорошо сохранившуюся правую стороную нижней челюсти. Ученые пришли к выводу, что это новый вид динозавра, принадлежащий к кархародонтозаврам, впоследствие названный Siamraptor suwati.
Длина тела обнаруженного динозавра достигала восьми метров. «Акульи зубы» позволяли эффективно разрывать плоть жертв. Открытие показывает, что к началу мелового периода кархародонтозавры были широко распространены по всей Земле. Множество ареалов обитания других динозавров также расширились благодаря изученным материалам. В те времена Северная Америка, Европа и Азия были связаны, что и позволяло динозаврам мигрировать.