В Таиланде нашли останки гигантского динозавра с «акульими зубами»

За десятки миллионов лет до появления гигантских тираннозавров, таких как Tyrannosaurus rex, на земле царила другая группа хищных динозавров – аллозавроиды. Среди этих гигантов были так называемые кархародонтозавры, которые являлись главными хищниками на протяжении большей части мелового периода.

Впервые свидетельства об этих животных были обнаружены в 1914 году в Сахаре, когда экспедиция, финансируемая немецким палеонтологом Эрнстом Стромером, обнаружила зубы динозавра с серрейторной кромкой, напомнившей учёному акулий зуб. В 1931 году Стромер назвал динозавра Carcharodontosaurus saharicus — это была отсылка к латинскому названию белой акулы (Carcharodon carcharias).