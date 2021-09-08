В Узбекистане обнаружили останки динозавра с акулоподобными зубами. Он страшнее, чем T. rex!

Эксперты из Университета Нагоя в Японии обнаружили в Узбекистане останки гигантского динозавра, который, по их словам, был одним из самых могущественных убийц, которые когда-либо существовали на планете.

Динозавр, получивший название Ulughbegsaurus uzbekistanensis, достигал восьми метров в длину и весил более тонны. У ужасающего существа были лезвиеобразные зубы длиной до 15 сантиметров, похожие на зубы большой белой акулы.