В Узбекистане обнаружили останки динозавра с акулоподобными зубами. Он страшнее, чем T. rex!
Эксперты из Университета Нагоя в Японии обнаружили в Узбекистане останки гигантского динозавра, который, по их словам, был одним из самых могущественных убийц, которые когда-либо существовали на планете.
Динозавр, получивший название Ulughbegsaurus uzbekistanensis, достигал восьми метров в длину и весил более тонны. У ужасающего существа были лезвиеобразные зубы длиной до 15 сантиметров, похожие на зубы большой белой акулы.
Улугбегзавр был идентифицирован по его левой челюстной кости и зубам. Анализ показал, что этот хищник жил по крайней мере 90 миллионов лет назад — за семь миллионов лет до появления T. rex. Это существо принадлежало к группе, известной как кархародонтозавры, славящуюся своими «акулульими» зубами.
Это устрашающее животное населяло прибрежную равнину в самой западной точке азиатской суши, когда континенты Земли еще только сближались друг с другом. Это место ныне известно, как кладбище динозавров в пустыне Кызылкум, где найдено огромное количество прекрасно сохранившихся доисторических позвоночных.
По словам Танаки, эта формация также включает других животных, таких как различные птицы, птерозавры и млекопитающие. Ученый отмечает, что это была «сказочно богатая среда».
Кархародонтозавры, как известно, периодически дрались друг с другом — иногда до смерти. В летописи окаменелостей были обнаружены укусы лица и головы этих животных, в том числе проколы зубов и выбоины. Они почти наверняка были нанесены во время схваток за территорию, которую мы часто можем наблюдать среди современных хищников. Именно такие отметины были найдены на окаменелости из Узбекистана.
«Улугбегзавр представляет собой неизвестного ранее высшего хищника и первого зарегистрированного кархародонтозавра из позднего мела Центральной Азии. Открытие также свидетельствует о сосуществовании хищных кархародонтозавров и тираннозавров в то время в этом регионе. Первые были доминирующими хищниками над более мелкими тираннозаврами, которые позже в меловом периоде стали крупнее, включая T. rex», — заключает Кохей Танака.