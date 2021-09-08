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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

В Узбекистане обнаружили останки динозавра с акулоподобными зубами. Он страшнее, чем T. rex!

National Geographic Россия
08 сентября 2021
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Ulughbegsaurus uzbekistanensis (сверху) и T. rex (снизу) в представлении художника
Фото: Julius Csotnyi
Он жил в Азии 90 миллионов лет назад — за 7 миллионов лет до появления T. rex.

Эксперты из Университета Нагоя в Японии обнаружили в Узбекистане останки гигантского динозавра, который, по их словам, был одним из самых могущественных убийц, которые когда-либо существовали на планете.

Динозавр, получивший название Ulughbegsaurus uzbekistanensis, достигал восьми метров в длину и весил более тонны. У ужасающего существа были лезвиеобразные зубы длиной до 15 сантиметров, похожие на зубы большой белой акулы.

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Royal Society Open Science Улугбегзавр был идентифицирован по его левой челюстной кости и зубам

Улугбегзавр был идентифицирован по его левой челюстной кости и зубам. Анализ показал, что этот хищник жил по крайней мере 90 миллионов лет назад — за семь миллионов лет до появления T. rex. Это существо принадлежало к группе, известной как кархародонтозавры, славящуюся своими «акулульими» зубами.

Это устрашающее животное населяло прибрежную равнину в самой западной точке азиатской суши, когда континенты Земли еще только сближались друг с другом. Это место ныне известно, как кладбище динозавров в пустыне Кызылкум, где найдено огромное количество прекрасно сохранившихся доисторических позвоночных.

«Здесь были собраны самые разные группы, включая питающихся растениями утконосых и рогатых динозавров, анкилозавров и огромных завроподов, а также различных мелких хищных динозавров», — Кохей Танака, ведущий автор исследования.

По словам Танаки, эта формация также включает других животных, таких как различные птицы, птерозавры и млекопитающие. Ученый отмечает, что это была «сказочно богатая среда».

Кархародонтозавры, как известно, периодически дрались друг с другом — иногда до смерти. В летописи окаменелостей были обнаружены укусы лица и головы этих животных, в том числе проколы зубов и выбоины. Они почти наверняка были нанесены во время схваток за территорию, которую мы часто можем наблюдать среди современных хищников. Именно такие отметины были найдены на окаменелости из Узбекистана.

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Royal Society Open Science На окаменелости были обнаружены следы зубов другого хищника

«Улугбегзавр представляет собой неизвестного ранее высшего хищника и первого зарегистрированного кархародонтозавра из позднего мела Центральной Азии. Открытие также свидетельствует о сосуществовании хищных кархародонтозавров и тираннозавров в то время в этом регионе. Первые были доминирующими хищниками над более мелкими тираннозаврами, которые позже в меловом периоде стали крупнее, включая T. rex», — заключает Кохей Танака.

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