В Великобритании нашли ихтиозавра, выглядевшего как помесь дельфина и акулы
Недавно идентифицированное древнее пресмыкающееся, которое выглядит как помесь дельфина и акулы, оказалось достаточно необычным, чтобы его можно было отнести к новой группе животных. Это существо 150 миллионов лет назад обитало в древних морях и, вероятно, ныряло достаточно глубоко, чтобы ловить кальмаров и другую добычу.
Животное, получившее название Thalassodraco etchesi, имело огромные глаза и большую грудную клетку, что позволяет предположить, что у него был большой объем легких и способность видеть в темных океанских глубинах.
Т. etchesi относятся к ихтиозавраврам (Ichthyosauria) — отряду вымерших морских животных, имевших схожую с рыбами и дельфинами форму. Но поскольку Т. etchesi намного меньше других видов и имеет другие отличительные особенности, исследователи отнесли его к собственному роду.
Вид был идентифицирован по исключительно хорошо сохранившейся окаменелости, найденной недалеко от залива Киммеридж в Великобритании. Название происходит от слова thalasso, по-гречески означающего море, draco — дракон на латыни, и etchesi — в честь коллекционера-любителя, который обнаружил окаменелость в 2009 году, Стива Этчеса.
Меган Джейкобссоавтор исследования из из Университета Бэйлора в Техасе
Джейкобс и ее коллега Дэвид Мартилл из Портсмутского университета (Великобритания) сделали фотографии окаменелости животного с высоким разрешением. Их анализ показал, что ранее неизвестный вид с длинным ртом, акульим хвостом и спинным плавником обитал под водой и выходил на поверхность, как дельфины.
Верхняя часть челюсти скелета сохранилась лучше, чем нижняя. В этой части ученые насчитали около 50 маленьких гладких зубов, предположив, что общее количество зубов у Т. Etchesi доходило до 200, в отличие от большинства других ихтиозавров позднего юрского периода, у которых обычно было меньшее количество крупных крепких зубов. По словам Джейкобса, крошечные зубы, вероятно, служили «клетками» для ловли добычи — например, кальмаров.
У животного также были крепкие связки на шее, спине и ребрах, которые также могли прикрепляться к костным узелкам на голове, из-за чего голова и тело были жесткими. Его глаза были особенно широкими для черепа, а грудная клетка выделялась своими большими размерами. Даже в этом случае Thalassodraco etchesi имел бы длину всего около 2,5 метров — довольно мало по сравнению с большинством других ихтиозавров той же эпохи, говорит Джейкобс.
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