В Великобритании нашли ихтиозавра, выглядевшего как помесь дельфина и акулы

Недавно идентифицированное древнее пресмыкающееся, которое выглядит как помесь дельфина и акулы, оказалось достаточно необычным, чтобы его можно было отнести к новой группе животных. Это существо 150 миллионов лет назад обитало в древних морях и, вероятно, ныряло достаточно глубоко, чтобы ловить кальмаров и другую добычу.

Животное, получившее название Thalassodraco etchesi, имело огромные глаза и большую грудную клетку, что позволяет предположить, что у него был большой объем легких и способность видеть в темных океанских глубинах.