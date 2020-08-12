В Великобритании нашли новый вид динозавра с полыми костями

Новое исследование палеонтологов из Университета Саутгемптона предполагает, что четыре кости, недавно обнаруженные на острове Уайт в проливе Ла-Манш, принадлежат новым видам динозавров-теропод — группе, в которую входят тираннозавр рекс и современные птицы.
Динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад и, по оценкам ученых, был до четырех метров в длину. Кости, найденные в прибрежной полосе в прошлом году гражданскими учеными, относятся к шее, спине и хвосту динозавра, который получил название Vectaerovenator inopinatus.
Имя динозавра имеет отношение к большим воздушным пространствам в некоторых костях, одной из черт, которые помогли ученым определить его тероподное происхождение. Эти воздушные мешочки, которые также можно увидеть у современных птиц, были продолжением легких и, вероятно, помогли обеспечить эффективную дыхательную систему, а также облегчили скелет.
По словам Баркера, у ученых не так много данных о тероподах среднего мелового периода в Европе, поэтому эта находка дает возможность расширить наше понимание разнообразия видов динозавров того времени.
Меловой период был временем расцвета гигантских ящеров — многие динозавры достигали 5-8 метров в высоту и 20 метров в длину.
Узнайте, как гигантский доисторический крокодил мог охотиться на динозавров.