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Палеонтология

В Великобритании нашли новый вид динозавра с полыми костями

Михаил Сысоев
12 августа 2020
Vectaerovenator inopinatus
Фото: University of Southampton
Животное относится к подотряду теропод.

Новое исследование палеонтологов из Университета Саутгемптона предполагает, что четыре кости, недавно обнаруженные на острове Уайт в проливе Ла-Манш, принадлежат новым видам динозавров-теропод — группе, в которую входят тираннозавр рекс и современные птицы.

Динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад и, по оценкам ученых, был до четырех метров в длину. Кости, найденные в прибрежной полосе в прошлом году гражданскими учеными, относятся к шее, спине и хвосту динозавра, который получил название Vectaerovenator inopinatus.

Имя динозавра имеет отношение к большим воздушным пространствам в некоторых костях, одной из черт, которые помогли ученым определить его тероподное происхождение. Эти воздушные мешочки, которые также можно увидеть у современных птиц, были продолжением легких и, вероятно, помогли обеспечить эффективную дыхательную систему, а также облегчили скелет.

Кости Vectaerovenator inopinatus
University of Southampton Кости Vectaerovenator inopinatus
«Мы были поражены тем, насколько полым было это животное – оно пронизано воздушными пространствами. Части его скелета, должно быть, были довольно хрупкими», — Крис Баркер, ведущий автор исследования из университета Саутгемптона.

По словам Баркера, у ученых не так много данных о тероподах среднего мелового периода в Европе, поэтому эта находка дает возможность расширить наше понимание разнообразия видов динозавров того времени. 

Меловой период был временем расцвета гигантских ящеров — многие динозавры достигали 5-8 метров в высоту и 20 метров в длину.

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