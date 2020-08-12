В Великобритании нашли новый вид динозавра с полыми костями

Новое исследование палеонтологов из Университета Саутгемптона предполагает, что четыре кости, недавно обнаруженные на острове Уайт в проливе Ла-Манш, принадлежат новым видам динозавров-теропод — группе, в которую входят тираннозавр рекс и современные птицы.

Динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад и, по оценкам ученых, был до четырех метров в длину. Кости, найденные в прибрежной полосе в прошлом году гражданскими учеными, относятся к шее, спине и хвосту динозавра, который получил название Vectaerovenator inopinatus.

Имя динозавра имеет отношение к большим воздушным пространствам в некоторых костях, одной из черт, которые помогли ученым определить его тероподное происхождение. Эти воздушные мешочки, которые также можно увидеть у современных птиц, были продолжением легких и, вероятно, помогли обеспечить эффективную дыхательную систему, а также облегчили скелет.