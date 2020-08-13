В Великобритании нашли орудия, которые использовал гейдельбергский человек

На юге Англии в 10 километрах от побережья пролива Ла-Манш находится местечко Боксгроув, которое с 80-х годов прошлого века стало археологической меккой. Здесь были найдены окаменелые кости гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis), который долгое время считался предком Homo sapiens. По оценкам ученых, этот вид возник в Африке около 800-700 тысяч лет назад, а полмиллиона лет назад оказался в Европе.

Наиболее хорошо сохранившаяся территория в Боксгроуве известна как «место конской бойни» — это участок, где около 480 000 лет назад группой Homo heidelbergensis была зарезана и обработана большая лошадь. Изучив это место, исследователи во главе с Мэттом Поупом из Института археологии Калифорнийского университета получили много ценных данных о жизни и быте гейдельбергского человека.