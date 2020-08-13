В Великобритании нашли орудия, которые использовал гейдельбергский человек
На юге Англии в 10 километрах от побережья пролива Ла-Манш находится местечко Боксгроув, которое с 80-х годов прошлого века стало археологической меккой. Здесь были найдены окаменелые кости гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis), который долгое время считался предком Homo sapiens. По оценкам ученых, этот вид возник в Африке около 800-700 тысяч лет назад, а полмиллиона лет назад оказался в Европе.
Наиболее хорошо сохранившаяся территория в Боксгроуве известна как «место конской бойни» — это участок, где около 480 000 лет назад группой Homo heidelbergensis была зарезана и обработана большая лошадь. Изучив это место, исследователи во главе с Мэттом Поупом из Института археологии Калифорнийского университета получили много ценных данных о жизни и быте гейдельбергского человека.
На участке были найдены орудия из конской кости, что является самым ранним свидетельством изготовления костных орудий, когда-либо обнаруженным в истории европейской археологии. Кости лошади ископаемые люди использовали для обработки кремня, орудием из которого, в свою очередь, разделывали лошадиную тушу.
«Прежде чем мы смогли интерпретировать то, что древние люди делали на этом месте, мы должны были распознать отложения, хранящие останки. Исследования показали, что сами отложения представляли собой приливные болота, которые образовались на краю лагуны во время периода теплого климата. Когда первые люди забивали лошадь, наступил прилив, оставивший это место в сохранности, когда гоминины ушли», — пишет Поуп.
Подобная сохранность очень редка в любой археологический период, даже самый недавний. Мелкий ил похоронил это место в течение одного или нескольких приливов, не перемещая артефакты и кости на сколько-нибудь заметное расстояние. Это означало, что ученые могли реконструировать раннее человеческое поведение с высокой точностью.
Тщательно изучив осколки кремня, участники раскопок смогли понять, как гейдельбергский человек изготавливал кремневые ножи из большой глыбы. По оценкам исследователей, на изготовление каждого инструмента тратилось около 10-15 минут, а всего было сделано восемь больших режущих орудий, что позволяет предположить, что разделкой туши занимались не менее восьми гомининов.
Исследователи также обнаружили доказательства того, что поблизости находились и другие люди разного возраста: от 30 до 40 членов группы. Вероятно, вторая часть сообщества присоединялась к первой, чтобы разделить между собой мясо. Археологи увидели следы того, что люди из обеих групп разламывали лошадиные кости, чтобы добраться до костного мозга. По словам Поупа, разделка мяса могла быть социальным событием для этих древних людей.
Некоторые ученые предполагают, что гейдельбергский человек мог строить примитивные хижины и пользоваться огнем. Современными исследователями Homo heidelbergensis признается предком неандертальца. Обнаружение следов гейдельбергского человека на юге Италии позволило ученым сделать вывод, что он был прямоходящим, а его рост не превышал полутора метров.
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