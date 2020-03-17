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Палеонтология

В Воронежской области обнаружили огромную хижину из костей мамонта

17 марта 2020
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Фото: A. E. Dudin / smithsonianmag.com
Она располагается в знаменитом Костёнковском комплексе каменного века.

Международная группа археологов описала находку, сделанную на стоянке Костенки-11 в Воронежской области. Это круговое сооружение преимущественно из костей мамонта возрастом около 25 тысяч лет и диаметром около 12 метров. Статья о находке готовится к публикации в журнале Antiquity, коротко о работе рассказывается в пресс-релизе Эксетерского университета.

Село Костёнки, очевидно получившее свое название из-за большого количества костей, найденных в этой местности, известно еще с XVII века. На рубеже XIX-ХХ веков здесь начались системные исследования. В настоящее время Костёнковский комплекс площадью около 30 квадратных километров насчитывает 26 палеолитических стоянок.

В Костёнках ранее были найдены многочисленные предметы украшения и произведения искусства: небольшие скульптурные изображения животных и всемирно известные женские статуэтки — так называемые «палеолитические венеры».

В 50-60-х годах прошлого века в комплексе были обнаружены первые хижины древних жителей. Основание этих жилищ закреплялось черепами мамонтов и тяжелыми костями, концы которых закапывались в грунт. На крыше шкуры прижимались костями оленя и клыками мамонта. Внутри жилища располагались один или несколько очагов. В таких хижинах были найдены орудия труда и фрагменты одежды.

Возраст таких жилищ составлял около 22 тысячи лет, тогда как новая находка археологов старше и представляет собой иную конструкцию.

«Размеры сооружения делают его исключительным в своем роде, и его строительство заняло бы много времени. Это означает, что оно было, возможно, достопримечательностью, местом встреч, местом церемониального значения или местом, куда можно было бы прийти, если бы понадобилось укрытие», — Маржолейн Бош, археолог из Кембриджского университета.

Соавтор исследования Александр Прайор замечает, что исследователям пока не удалось точно определить, была ли у конструкции крыша, и каким образом ее вообще возможно было возвести над таким большим строением.

Среди найденных в конструкции костей мамонта оказалась 51 нижняя челюсть и 64 отдельных черепа. В самой «костяной хижине» археологи нашли несколько каменных инструментов, следы угля, обгоревших костей и растений, употреблявшихся, по-видимому, в пищу. Исследователи предполагают, что эта местность могла привлечь охотников-собирателей наличием незамерзающего источника воды в зимний период, но пока не могут объяснить, откуда у древних жителей взялось столько костей мамонтов.

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Pryor et al., 2020
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Pryor et al., 2020

«Должно быть что-то в расположении этого места, приводившее к тому, что здесь снова и снова проносились стада мамонтов, которых убивали местные жители или они гибли сами, например, при переправе через реку. Я не могу себе представить, чтобы эти люди могли убить 60 мамонтов одновременно, потому что хоботные умны и ведут себя осторожно, если убивают членов их стада, даже с помощью современного автоматического оружия», — отмечает Пэт Шипман, соавтор исследования.

Как бы мамонты ни попали на территорию стоянки, их присутствие имело решающее значение для племен охотников и собирателей, живущих в этом районе, отмечает Людмила Лаковлева из французского Национального центра научных исследований.

«Эти находки проливают новый свет на цели этих загадочных мест. Археология показывает нам больше о том, как наши предки выжили в этой отчаянно холодной и враждебной среде в разгар последнего ледникового периода. Большинство других мест в подобных широтах в Европе были к этому времени заброшены, но этим группам удалось приспособиться, чтобы находить еду, кров и воду», — Александр Прайор.

Последний ледниковый период, охвативший Северную Европу 75–18 000 лет назад, достиг самой холодной и наиболее тяжелой стадии — около 23–18 000 лет назад, как раз в то время, когда строился участок на стоянке Костёнки-11. Реконструкция климата показывает, что в то время лето было коротким и прохладным, а зимы были длинными и холодными, с температурой около 20 градусов ниже нуля.

Большинство общин покинули регион, в конце концов и костные круги были покинуты, так как климат продолжал становиться все более негостеприимным. Количество находок на этой стоянке свидетельствует о том, что это место вряд ли служило долгосрочным базовым лагерем.