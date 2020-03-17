В Воронежской области обнаружили огромную хижину из костей мамонта

Международная группа археологов описала находку, сделанную на стоянке Костенки-11 в Воронежской области. Это круговое сооружение преимущественно из костей мамонта возрастом около 25 тысяч лет и диаметром около 12 метров. Статья о находке готовится к публикации в журнале Antiquity, коротко о работе рассказывается в пресс-релизе Эксетерского университета.
Село Костёнки, очевидно получившее свое название из-за большого количества костей, найденных в этой местности, известно еще с XVII века. На рубеже XIX-ХХ веков здесь начались системные исследования. В настоящее время Костёнковский комплекс площадью около 30 квадратных километров насчитывает 26 палеолитических стоянок.
В Костёнках ранее были найдены многочисленные предметы украшения и произведения искусства: небольшие скульптурные изображения животных и всемирно известные женские статуэтки — так называемые «палеолитические венеры».
В 50-60-х годах прошлого века в комплексе были обнаружены первые хижины древних жителей. Основание этих жилищ закреплялось черепами мамонтов и тяжелыми костями, концы которых закапывались в грунт. На крыше шкуры прижимались костями оленя и клыками мамонта. Внутри жилища располагались один или несколько очагов. В таких хижинах были найдены орудия труда и фрагменты одежды.
Возраст таких жилищ составлял около 22 тысячи лет, тогда как новая находка археологов старше и представляет собой иную конструкцию.
Соавтор исследования Александр Прайор замечает, что исследователям пока не удалось точно определить, была ли у конструкции крыша, и каким образом ее вообще возможно было возвести над таким большим строением.
Среди найденных в конструкции костей мамонта оказалась 51 нижняя челюсть и 64 отдельных черепа. В самой «костяной хижине» археологи нашли несколько каменных инструментов, следы угля, обгоревших костей и растений, употреблявшихся, по-видимому, в пищу. Исследователи предполагают, что эта местность могла привлечь охотников-собирателей наличием незамерзающего источника воды в зимний период, но пока не могут объяснить, откуда у древних жителей взялось столько костей мамонтов.
«Должно быть что-то в расположении этого места, приводившее к тому, что здесь снова и снова проносились стада мамонтов, которых убивали местные жители или они гибли сами, например, при переправе через реку. Я не могу себе представить, чтобы эти люди могли убить 60 мамонтов одновременно, потому что хоботные умны и ведут себя осторожно, если убивают членов их стада, даже с помощью современного автоматического оружия», — отмечает Пэт Шипман, соавтор исследования.
Как бы мамонты ни попали на территорию стоянки, их присутствие имело решающее значение для племен охотников и собирателей, живущих в этом районе, отмечает Людмила Лаковлева из французского Национального центра научных исследований.
Последний ледниковый период, охвативший Северную Европу 75–18 000 лет назад, достиг самой холодной и наиболее тяжелой стадии — около 23–18 000 лет назад, как раз в то время, когда строился участок на стоянке Костёнки-11. Реконструкция климата показывает, что в то время лето было коротким и прохладным, а зимы были длинными и холодными, с температурой около 20 градусов ниже нуля.
Большинство общин покинули регион, в конце концов и костные круги были покинуты, так как климат продолжал становиться все более негостеприимным. Количество находок на этой стоянке свидетельствует о том, что это место вряд ли служило долгосрочным базовым лагерем.