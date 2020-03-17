В Воронежской области обнаружили огромную хижину из костей мамонта

Международная группа археологов описала находку, сделанную на стоянке Костенки-11 в Воронежской области. Это круговое сооружение преимущественно из костей мамонта возрастом около 25 тысяч лет и диаметром около 12 метров. Статья о находке готовится к публикации в журнале Antiquity, коротко о работе рассказывается в пресс-релизе Эксетерского университета.

Село Костёнки, очевидно получившее свое название из-за большого количества костей, найденных в этой местности, известно еще с XVII века. На рубеже XIX-ХХ веков здесь начались системные исследования. В настоящее время Костёнковский комплекс площадью около 30 квадратных километров насчитывает 26 палеолитических стоянок.

В Костёнках ранее были найдены многочисленные предметы украшения и произведения искусства: небольшие скульптурные изображения животных и всемирно известные женские статуэтки — так называемые «палеолитические венеры».

В 50-60-х годах прошлого века в комплексе были обнаружены первые хижины древних жителей. Основание этих жилищ закреплялось черепами мамонтов и тяжелыми костями, концы которых закапывались в грунт. На крыше шкуры прижимались костями оленя и клыками мамонта. Внутри жилища располагались один или несколько очагов. В таких хижинах были найдены орудия труда и фрагменты одежды.

Возраст таких жилищ составлял около 22 тысячи лет, тогда как новая находка археологов старше и представляет собой иную конструкцию.