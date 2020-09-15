В Якутии обнаружен идеально сохранившийся медведь ледникового периода

На острове Большой Ляховский, который входит в архипелаг Новосибирских островов, найдена прекрасно сохранившаяся туша древнего медведя. Тушу взрослого животного нашли оленеводы, передавшие права на изучение находки СВФУ, который является ведущим научным учреждением по изучению исчезнувших шерстистых мамонтов и носорогов.

Это первая и единственная находка в своем роде — у объекта сохранились мягкие ткани и внутренние органы. Возраст находки предварительно отнесли к каргинскому межледниковью, которое определяют дистанцией в 25-55 тысяч лет назад. Для изучения древних останков будет развернут большой международный научный проект.

Находка станет предметом исследований сотрудников лабораторий «Музей мамонта» и Молекулярной палеонтологии НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в сотрудничестве с российскими и зарубежными коллегами.