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Палеонтология

В Якутии обнаружен идеально сохранившийся медведь ледникового периода

National Geographic Россия
15 сентября 2020
Бурый медведь_фото из архива НИИПЭС СВФУ.jpg
Фото: из архива НИИПЭС СВФУ
Якутские ученые займутся изучением древнего бурого медведя, найденного на Новосибирских островах.

На острове Большой Ляховский, который входит в архипелаг Новосибирских островов,  найдена прекрасно сохранившаяся туша древнего медведя. Тушу взрослого животного нашли оленеводы, передавшие права на изучение находки СВФУ, который является ведущим научным учреждением по изучению исчезнувших шерстистых мамонтов и носорогов.

Это первая и единственная находка в своем роде — у объекта сохранились мягкие ткани и внутренние органы. Возраст находки предварительно отнесли к каргинскому межледниковью, которое определяют дистанцией в 25-55 тысяч лет назад. Для изучения древних останков будет развернут большой международный научный проект.

Находка станет предметом исследований сотрудников лабораторий «Музей мамонта» и Молекулярной палеонтологии НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в сотрудничестве с российскими и зарубежными коллегами.

«Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить абсолютный возраст медведя. Автор находки передал право исследования ученым СВФУ, в будущем будет подготовлена научная программа по ее комплексному изучению», – отметил старший научный сотрудник, кандидат биологических наук лаборатории «Музей мамонта» Максим Чепрасов.

«На сегодня это первая и единственная находка в своем роде – целая туша медведя с мягкими тканями. Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте. По фотографии видно, что у медведя сохранился даже нос. Ранее находили только черепа и кости», – говорит кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией «Молекулярная палеонтология» Лена Григорьева. Для изучения древних останков будет развернут большой международный научный проект с применением всех современных методов научных исследований – молекулярно-генетических, клеточных, микробиологических — таких же масштабных, как при изучении Малоляховского мамонта. 

Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» открыт в марте 2015 года на базе лаборатории «Музей мамонта им П.А. Лазарева» НИИПЭС как отдельное структурное подразделение института. Открытие МЦКП стало возможным благодаря договору о научном сотрудничестве по проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых животных», заключенному между СВФУ и южнокорейским биотехнологическим институтом Sooam от 23 сентября 2012 года. Одним из приоритетных направлений сотрудничества являются совместные научные исследования в области изучения генома древних животных.

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