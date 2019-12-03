В Якутии обнаружили самые северные следы зауроподов

Ученые из России и Германии обнаружили находку в якутском местонахождении Тээтэ в виде отдельных зубов взрослых особей и детенышей зауропод, сообщает N+1 со ссылкой на Wiley Online Library.

Палеоширота места оценивается в 62 градуса, что делает находку самой северной для этой группы динозавров. Как правило, ближе к полюсу ученые находят останки представителей орнитоподов, стегозавров, анкилозавров, цератопсид, пахицефалозавров, а также разнообразных хищных динозавров.

Находка зуба детеныша свидетельствует, что зауроподы и другие динозавры не просто мигрировали на приполярные территории в благоприятное время, но и размножались и обитали в этих местах.

Зауроподы (Sauropoda) — большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших около 210-85 миллионов лет назад. Зауроподы насчитывают около 130 видов, до 13 семейств, около 70 родов. Наиболее известными представителями зауропод являются диплодоки, брахиозавры, апатозавры.