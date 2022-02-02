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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Палеонтология

В янтаре найден сцинк мелового периода

Анастасия Баринова

Фото: Andrej Čerňanský / Scientific Reports

Фото: Andrej Čerňanský / Scientific Reports

Он относится к неизвестному ранее виду.

Международная группа ученых рассказала о новом открытии, сделанном благодаря знаменитому бирманскому янтарю. Исследовав образец, хранившийся в швейцарском музее Перетти, специалисты обнаружили застывший в нем фрагмент ящерицы. В распоряжении исследователей оказались череп и часть туловища, включающая грудную клетку и передние конечности с кожными покровами. Можно отчетливо рассмотреть склеротикальное кольцо и веко. Общая длина рептилии составляла не более 35 мм.

Фото: Andrej Čerňanský / Scientific Reports
Фото: Andrej Čerňanský / Scientific Reports

Совокупность данных позволяет отнести животное к ящерицам из инфаотряда сцинкообразные (Scincomorpha), однако точно классифицировать находку сложно, так как это был еще детеныш. Развитие ящерицы на момент смерти еще могло продолжаться, и это не позволяет делать выводы об анатомии взрослых сородичей.

Рептилия была названа Retinosaurus hkamtiensis – от названия местности Hkamti, где был найден янтарь. Пока это единственный представитель своего вида. Предположительно, R.hkamtiensis близка к семейству ночных ящериц (Xantusiidae), которые являются эндемиками Северной и Центральной Америки и включают 34 вида в трех родах. Если гипотеза верна – открытие позволяет больше узнать об эволюции рептилий и их распространении в меловой период.

Узнайте о других находках в янтаре.

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