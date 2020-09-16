В янтаре обнаружены старейшие образцы спермы. Им не меньше 100 млн лет

Исследователи обнаружили в янтаре самый старый из образцов спермы животных, возраст которого составляет 100 миллионов лет. Десятки мелких ракообразных попались в янтарный плен в довольно недвусмысленных позах — с сохранившимися «мягкими тканями» (придатками и репродуктивными органами).
Ракушковые (или остракоды) — одни из наиболее часто встречающихся ископаемых останков. Их обнаруживают начиная с отложений кембрийского периода, возрастом более 480 миллионов лет, так и в более поздних окаменелостях. Легко встретить этих ракообразных и сейчас — они обитают в воде, как пресной, так и морской.
Однако обычно палеонтологи обнаруживали только твердые кальцинированные оболочки, а сохранившиеся мягкие ткани встречаются очень редко. Это делает новое открытие ученых удивительным: в цельном куске янтаря застыли 30 особей ракушковых, включая самцов и самок, при этом их половые органы были сохранены в мельчайших деталях. Интересная особенность этих ракообразных заключается в том, что их сперматозоиды невероятно крупные: скопление этих клеток могло занимать более трети всей длины тела животного.
Команда использовала рентгеновскую томографию, чтобы заглянуть внутрь янтаря и создать 3D-модели мягких тканей остракод: это помогло узнать новые детали о том, как эти создания были устроены сотню миллионов лет назад и как проходило их спаривание.
Оказалось, что у самцов этого древнего вида остракод была пятая конечность с крючками, которые они использовали, чтобы обхватывать самок самок, направляя оба своих пенисовидных органа в два влагалища самки. Затем гигантские сперматозоиды проталкивались вверх по двум длинным каналам-спермоприемникам самки в два «мешочка» для хранения, где они ждали возможности оплодотворить яйцеклетки.
Янтарная ловушка так хорошо сохранила своих пленников, что исследователи смогли разглядеть сперму внутри мешочков самки. Это указывает на то, что остракоды только что завершили спаривание, когда они встретили свой безвременный конец в капле смолы.
Интересно, что современные ракушковые до сих пор спариваются примерно таким же образом, то есть механизм остается неизменным более 100 миллионов лет. По словам исследователей, это самые старые образцы спермы животных из когда-либо найденных, примерно вдвое старше предыдущих рекордсменов.
Также это открытие подчеркивает способность янтаря сохранять мягкие ткани беспозвоночных, которые редко регистрируются в других формах отложений.
Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.