В янтаре обнаружены старейшие образцы спермы. Им не меньше 100 млн лет

Исследователи обнаружили в янтаре самый старый из образцов спермы животных, возраст которого составляет 100 миллионов лет. Десятки мелких ракообразных попались в янтарный плен в довольно недвусмысленных позах — с сохранившимися «мягкими тканями» (придатками и репродуктивными органами).

Ракушковые (или остракоды) — одни из наиболее часто встречающихся ископаемых останков. Их обнаруживают начиная с отложений кембрийского периода, возрастом более 480 миллионов лет, так и в более поздних окаменелостях. Легко встретить этих ракообразных и сейчас — они обитают в воде, как пресной, так и морской.

Однако обычно палеонтологи обнаруживали только твердые кальцинированные оболочки, а сохранившиеся мягкие ткани встречаются очень редко. Это делает новое открытие ученых удивительным: в цельном куске янтаря застыли 30 особей ракушковых, включая самцов и самок, при этом их половые органы были сохранены в мельчайших деталях. Интересная особенность этих ракообразных заключается в том, что их сперматозоиды невероятно крупные: скопление этих клеток могло занимать более трети всей длины тела животного.

Команда использовала рентгеновскую томографию, чтобы заглянуть внутрь янтаря и создать 3D-модели мягких тканей остракод: это помогло узнать новые детали о том, как эти создания были устроены сотню миллионов лет назад и как проходило их спаривание.

Оказалось, что у самцов этого древнего вида остракод была пятая конечность с крючками, которые они использовали, чтобы обхватывать самок самок, направляя оба своих пенисовидных органа в два влагалища самки. Затем гигантские сперматозоиды проталкивались вверх по двум длинным каналам-спермоприемникам самки в два «мешочка» для хранения, где они ждали возможности оплодотворить яйцеклетки.