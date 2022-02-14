В янтаре обнаружили жуткого большеглазого таракана. Ему 100 миллионов лет

У насекомого было хорошее зрение (в отличие от его современных родственников).

Все мы знаем, что тараканы предпочитают ночной образ жизни. Наверняка многие хоть раз да видели, как тараканы разбегаются, если включить на кухне свет. Однако их древние родственники, вероятно, вели себя абсолютно противоположным образом. Огромные глаза застрявшего в янтаре таракана возрастом около 100 миллионов лет подсказывают, что он искал себе пищу днем при солнечном свете.

Исследователи уже знали о существовании этого уникального, ныне вымершего вида, известного как Huablattula hui, но впервые им удалось так подробно изучить его глаза.

«Образец таракана удивительно хорошо сохранился и демонстрирует многие морфологические особенности в мельчайших деталях», – Рио Танигути, ведущий автор исследования из Университета Хоккайдо в Японии.

Животные используют органы чувств, чтобы ориентироваться в пространстве, находить пищу, избегать хищников и отыскивать партнеров. Поскольку органы чувств часто адаптируются к определенному образу жизни, ученые могут много узнать об особенностях тех или иных существ, исследуя каждый их орган, который собирает сенсорную информацию. Например, у сов уши расположены асимметрично, что позволяет им с высочайшей точностью устанавливать положение источника звука, в то время как глубоководные рыбы часто отказываются от глаз, бесполезных во мраке океана.

Однако когда речь идет о вымерших видах, особенно о насекомых, чьи нежные глаза и усики плохо сохраняются в окаменевших отложениях, изучение органов чувств крайне затруднено.

«Органы насекомых редко сохраняются в отложениях, потому что они маленькие и хрупкие. Один из способов решить эту проблему – изучить исключительно хорошо сохранившийся ископаемый материал из янтаря», – говорит Танигучи.

Таракан Huablattula hui имеет более крупные глаза (слева) и меньше антеннальных сенсилл (справа) по сравнению с современными видами тараканов. Это указывает на то, что эти существа были активны в ярко освещенных и открытых местах в дневное время Фото: Ryo Taniguchi

Янтарь способен идеально сохранять ткани мелких насекомых. Именно это и произошло с самцом таракана H. hui около 100 миллионов лет назад, когда он застрял и погиб в комке древесной смолы, окаменевшей позже.

Танигути и его коллеги из университетов Хоккайдо и Фукуока использовали макрофотосъемку и микро-КТ для изучения уникальных и оставшихся неповрежденными органов чувств таракана. Они и выявили особенности зрения насекомого.

Как правило, у современных тараканов недоразвиты глаза, что компенсируется наличием высокочувствительных «сенсорных датчиков» на их усиках. Напротив, у этого древнего вида были хорошо развитые сложные глаза, однако присутствовали и сенсорные датчики на усиках, как у его современных родственников.

«Эти морфологические особенности указывают на то, что этот вид полагался на зрительную систему во время поиска пищи и обнаружения хищников» – Рио Танигучи.

Основываясь на этих сенсорных структурах, вполне вероятно, что этот древний таракан вел себя больше как современные богомолы, близкие родственники тараканов, которые активны в дневное время, объясняет Танигучи.

Это открытие предполагает, что в далеком прошлом экологическое разнообразие тараканов было гораздо шире, чем сегодня. Подавляющее большинство из 4600 ныне живущих видов тараканов приспособлены проводить большую часть своей жизни в темноте. Однако современные «ночные» тараканы не произошли от H. hui. Наоборот, этот таракан представляет другую ветвь родословной, которая, возможно, вымерла из-за конкуренции с другими насекомыми.