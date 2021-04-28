В Японии нашли новый вид утконосого динозавра
Международная группа палеонтологов сообщила об открытии нового рода и вида гадрозавра, также известного как утконосый динозавр. Вид получил название Yamatosaurus izanagii, он был найден в формации Кита-ама на юге Японии.
Исследователи отмечают, что открытие переворачивает представление о миграции гадрозавров, которые на самом деле путешествовали из Азии в Северную Америку, а не наоборот.
Гадрозавры, известные своими широкими приплюснутыми мордами, – это наиболее распространенный род динозавров в летописи окаменелостей. Они питались растениями и жили в позднемеловом периоде более 65 миллионов лет назад. Их останки ранее обнаруживались в Азии, Северной Америке, Европе и Африке.
Эти существа были отлично приспособлены к пережевыванию растительной пищи благодаря сотням близко расположенных зубов. Со временем их зубы изнашивались и выпадали, а на их месте появлялись новые. Исследователи говорят, что способность гадрозавров жевать растительность является одним из факторов, которые привели к их широкому разнообразию и распространению.
По его словам, яматозавр также отличается от своих сородичей развитием плечевых и передних конечностей, что является эволюционным шагом в изменении походки гадрозавридов от двуногого к четвероногому. Ученый отмечает, что эти животные, вероятно, использовали Берингийский мост, чтобы перейти из Азии в современную Аляску, а затем распространились по Северной Америке до Аппалачей.
Когда гадрозавры бродили по Японии, эта территория была частью восточного побережья Азии. Тектоническая активность отделила острова от материка около 15 миллионов лет назад, когда динозавры уже вымерли.
Частичный образец яматозавра был обнаружен в 2004 году в слое отложений возрастом от 71 до 72 миллионов лет в цементном карьере на японском острове Авадзи. Сохранившиеся нижняя челюсть, зубы, шейные позвонки, плечевая кость и хвостовой позвонок были найдены палеонтологом-любителем Синго Кисимото и переданы в Японский музей природы и человеческой деятельности в префектуре Хёго, где они хранились до тех пор, пока нынешняя группа ученых не исследовала их.
Название Yamatosaurus происходит от «Ямато» (древнее название Японии», а izanagii отсылает к Идзанаги – богу японской мифологии, который, согласно легенде, создал японские острова.
Яматозавр – второй новый вид гадрозаврид, который Фиорилло идентифицировал в Японии вместе со своим коллегой Ёсицугу Кобаяси. В 2019 году они сообщили об открытии самого большого скелета динозавра, найденного в Японии, еще одного гадрозаврида, камуйзавра, обнаруженного на северном японском острове Хоккайдо.
«Это первые динозавры, обнаруженные в Японии конца мелового периода. До сих пор мы понятия не имели, какие динозавры жили в Японии в конце эпохи динозавров», – говорит Кобаяси.
По словам исследователей, эти открытия помогают понять, какие динозавры мигрировали в позднемеловой период между двумя континентами.