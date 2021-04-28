В Японии нашли новый вид утконосого динозавра

Международная группа палеонтологов сообщила об открытии нового рода и вида гадрозавра, также известного как утконосый динозавр. Вид получил название Yamatosaurus izanagii, он был найден в формации Кита-ама на юге Японии.

Исследователи отмечают, что открытие переворачивает представление о миграции гадрозавров, которые на самом деле путешествовали из Азии в Северную Америку, а не наоборот.

Гадрозавры, известные своими широкими приплюснутыми мордами, – это наиболее распространенный род динозавров в летописи окаменелостей. Они питались растениями и жили в позднемеловом периоде более 65 миллионов лет назад. Их останки ранее обнаруживались в Азии, Северной Америке, Европе и Африке.

Эти существа были отлично приспособлены к пережевыванию растительной пищи благодаря сотням близко расположенных зубов. Со временем их зубы изнашивались и выпадали, а на их месте появлялись новые. Исследователи говорят, что способность гадрозавров жевать растительность является одним из факторов, которые привели к их широкому разнообразию и распространению.