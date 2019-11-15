В японском карьере обнаружили второе по древности летающее животное
Самым древним из известных летающих существ на Земле был археоптерикс (Archaeopteryx), существовавший в период поздней юры от 160 до 140 миллионов лет назад. Долгое время он использовался для реконструкции облика предполагаемого общего предка птиц.
Теперь ученые обнаружили второе по древности летающее животное — находку совершили в карьере Китадани недалеко от города Кацуяма. Как и археоптерикса, его нельзя отнести к птицам, поскольку оно является промежуточным звеном между птицами и пресмыкающимися. Летающий динозавр, относящийся к совершенно новому роду, получил название фукуиптерикс (Fukuipteryx prima) в честь японской префектуры Фукуи, где были найдены его окаменелые останки.
Ученые реконструировали 3D-модель динозавра с помощью микро-компьютерной томографии. Анализ проводился прямо на месте находки, поскольку исследователи не стали удалять окаменелые кости из скалы, боясь их повредить.
Физический анализ выявил некоторые отчетливые сходства с археоптериксом: большая дужка, несращенный таз и похожие передние конечности. В отличие от археоптерикса, фукуиптерикс имел полностью сформированный пигостиль — копчиковую кость большинства птиц. Такуя Имаи, один из ведущих авторов исследования, отметил, что у животного были серые и коричневые перья, оно могло качать хвостом и махать крыльями, однако не могло летать, как современные птицы — его передвижения в воздухе ограничивались короткими расстояниями.
Ученые отмечают, что данное открытие имеет большое значение с точки зрения изучения эволюции полета летающих динозавров. Долгое время считалось, что все они произошли от одного предка, но теперь становится ясно, что эксперименты с полетами у рептилий не обязательно ограничиваются одной линией.