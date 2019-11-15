В японском карьере обнаружили второе по древности летающее животное

Самым древним из известных летающих существ на Земле был археоптерикс (Archaeopteryx), существовавший в период поздней юры от 160 до 140 миллионов лет назад. Долгое время он использовался для реконструкции облика предполагаемого общего предка птиц.

Теперь ученые обнаружили второе по древности летающее животное — находку совершили в карьере Китадани недалеко от города Кацуяма. Как и археоптерикса, его нельзя отнести к птицам, поскольку оно является промежуточным звеном между птицами и пресмыкающимися. Летающий динозавр, относящийся к совершенно новому роду, получил название фукуиптерикс (Fukuipteryx prima) в честь японской префектуры Фукуи, где были найдены его окаменелые останки.

Ученые реконструировали 3D-модель динозавра с помощью микро-компьютерной томографии. Анализ проводился прямо на месте находки, поскольку исследователи не стали удалять окаменелые кости из скалы, боясь их повредить.