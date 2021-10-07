Валлийский предок ти-рекса был высшим хищником размером с курицу

Знаменитого ти-рекса (Tyrannosaurus rex) часто называют королем динозавров за его свирепость и мощнейшие челюсти, предназначенные для убийств. Но новое исследование показывает, что один из древних предков ти-рекса был не таким уж страшным и вряд ли превосходил размерами обыкновенную курицу.

Исследователи из Музея естественной истории и Университета Бирмингема обнаружили останки существа в карьере в Пант-и-Финнон на юге Уэльса. Динозавр, получивший название Pendraig milnerae, является тероподом — в эту же группу динозавров входит и ти-рекс. Р. Milnerae жил между 215 и 200 миллионами лет назад.