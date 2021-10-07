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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Валлийский предок ти-рекса был высшим хищником размером с курицу

National Geographic Россия
07 октября 2021
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Pendraig milnerae в представлении художника
Фото: James Robbins
Возможно, это связано с островной карликовостью.

Знаменитого ти-рекса (Tyrannosaurus rex) часто называют королем динозавров за его свирепость и мощнейшие челюсти, предназначенные для убийств. Но новое исследование показывает, что один из древних предков ти-рекса был не таким уж страшным и вряд ли превосходил размерами обыкновенную курицу.

Исследователи из Музея естественной истории и Университета Бирмингема обнаружили останки существа в карьере в Пант-и-Финнон на юге Уэльса. Динозавр, получивший название Pendraig milnerae, является тероподом — в эту же группу динозавров входит и ти-рекс. Р. Milnerae жил между 215 и 200 миллионами лет назад.

«Открытия динозавров редки в Уэльсе, и это только третий вид динозавров, известный в стране. Очень интересно узнать больше о динозаврах, которые жили здесь, в Великобритании, в триасовый период, прямо на заре эволюции динозавров», — Ричард Батлер, соавтор исследования.

Во время исследования карьера команда обнаружила несколько фрагментированных окаменелостей, включая сочлененный тазовый пояс, крестец и задние спинные позвонки, а также левую бедренную кость. Первоначальный анализ показал, что динозавр, вероятно, имел размер тела, сопоставимый с современной курицей, однако длинный хвост увеличивал общую длину тела до одного метра. Тем не менее, он был высшим хищником.

«Эти динозавры жили в самом начале эволюции динозавров-мясоедов. По имеющимся у нас костям ясно, что это был мясоед, но на раннем этапе эволюции этой группы эти животные были довольно маленькими, в отличие от очень известных плотоядных динозавров, таких как ти-рекс, которые появились намного позже», — Стефан Спикман, ведущий автор исследования.

Pendraig на средневаллийском языке означает «главный дракон», что является отсылкой к средневековому валлийскому термину «главный воин». Название вида milnerae является данью памяти Анджелы Милнер, палеонтолога из Музея естественной истории в Лондоне, которая сыграла важную роль в обнаружении образца и скончалась в августе 2021 года.

По словам исследователей, миниатюрные размеры нового динозавра намекают на возможную «островную карликовость» в этом районе.

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Stephan Spiekman Окаменелости Pendraig milnerae, включая тазовые кости, позвонки и левую бедренную кость
«Район, где были обнаружены эти образцы, скорее всего, был островом в тот период времени. Виды, которые живут на островах, часто имеют тенденцию становиться меньше, чем на материке, в результате явления, называемого островной карликовостью», — Стефан Спикман.

Чтобы проверить эту идею, Спикман и его коллеги использовали статистический анализ, сравнив размер P. milnerae с другими ранними тероподами и целофизоидами (группой внутри семейства теропод, к которому принадлежал P. milnerae). Но, тогда как некоторые тероподы в течение триаса эволюционировали, чтобы стать крупнее, целофизоиды остались «значительно меньше», пишут исследователи. Результаты показывают, что P. milnerae был действительно маленьким даже для того времени.

Однако исследователям нужно найти больше окаменелостей этого вида или других видов карликовых динозавров из триасового периода в Уэльсе, чтобы понять, возникла ли там островная карликовость. «Если бы мы могли это сделать, это было бы самое раннее известное проявление этого эволюционного феномена», — говорит Спикман.

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