Валлийский предок ти-рекса был высшим хищником размером с курицу
Знаменитого ти-рекса (Tyrannosaurus rex) часто называют королем динозавров за его свирепость и мощнейшие челюсти, предназначенные для убийств. Но новое исследование показывает, что один из древних предков ти-рекса был не таким уж страшным и вряд ли превосходил размерами обыкновенную курицу.
Исследователи из Музея естественной истории и Университета Бирмингема обнаружили останки существа в карьере в Пант-и-Финнон на юге Уэльса. Динозавр, получивший название Pendraig milnerae, является тероподом — в эту же группу динозавров входит и ти-рекс. Р. Milnerae жил между 215 и 200 миллионами лет назад.
Во время исследования карьера команда обнаружила несколько фрагментированных окаменелостей, включая сочлененный тазовый пояс, крестец и задние спинные позвонки, а также левую бедренную кость. Первоначальный анализ показал, что динозавр, вероятно, имел размер тела, сопоставимый с современной курицей, однако длинный хвост увеличивал общую длину тела до одного метра. Тем не менее, он был высшим хищником.
Pendraig на средневаллийском языке означает «главный дракон», что является отсылкой к средневековому валлийскому термину «главный воин». Название вида milnerae является данью памяти Анджелы Милнер, палеонтолога из Музея естественной истории в Лондоне, которая сыграла важную роль в обнаружении образца и скончалась в августе 2021 года.
По словам исследователей, миниатюрные размеры нового динозавра намекают на возможную «островную карликовость» в этом районе.
Чтобы проверить эту идею, Спикман и его коллеги использовали статистический анализ, сравнив размер P. milnerae с другими ранними тероподами и целофизоидами (группой внутри семейства теропод, к которому принадлежал P. milnerae). Но, тогда как некоторые тероподы в течение триаса эволюционировали, чтобы стать крупнее, целофизоиды остались «значительно меньше», пишут исследователи. Результаты показывают, что P. milnerae был действительно маленьким даже для того времени.
Однако исследователям нужно найти больше окаменелостей этого вида или других видов карликовых динозавров из триасового периода в Уэльсе, чтобы понять, возникла ли там островная карликовость. «Если бы мы могли это сделать, это было бы самое раннее известное проявление этого эволюционного феномена», — говорит Спикман.