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Палеонтология

Власти Якутии планируют заселить тундру мамонтами

National Geographic Россия
06 апреля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Чиновники уверены, что попытки клонировать вымершее животное когда-нибудь должны дать свои плоды.

Темпы развития современных технологий и науки позволяют говорить о возможности клонирования мамонта в ближайшем будущем, заявил глава Якутии Айсен Николаев. «Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре», — сказал руководитель республики.

По словам президента РАН Александра Сергеева, Якутия намерена сделать мамонтовую фауну своим брендом, в том числе туристическим.

«Сейчас мамонт из символа древности, вечности, палеонтологии, в каком-то смысле может превратиться и в символ современной науки, которая действительно продвигает Якутию. То есть это будет не только туристический бренд, а именно научный бренд Якутии», — Александр Сергеев.

Николаев также сообщил о первостепенных задачах в исследовании мамонтовой фауны. Одна из них — вывести добычу мамонтовой кости в сферу нормативно-правового регулирования. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. «Сейчас это большой бизнес, который, к сожалению, находится в „серой зоне“», — отметил глава Якутии.

В России более 80% остатков мамонтовой фауны сосредоточено на территории Якутии, это примерно 500 тысяч тонн. Ежегодно в республике добывается (в том числе нелегально) и вывозится около 100 тонн мамонтовых бивней общей стоимостью более 1,5 миллиарда рублей.

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Попытки извлечь из останков шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) пригодный материал для клонирования продолжаются не первое десятилетие. С таянием вечной мерзлоты останки древних животных начали находить все чаще, и ученые рассчитывают отыскать подходящие образцы.

Однако вероятность такого научного прорыва в ближайшие годы все же невелика. Клонирование мамонтов по классической технологии, когда в яйцеклетку встраивают ядро живой клетки, невозможно. В мягких тканях мамонтов, даже очень хорошей сохранности, таких клеток нет.

В образцах замороженной ткани порой удается найти отдельные целые ядра клеток, но, когда останки древних животных оттаивают, они разрушаются, а у ученых пока нет технологии, которая позволяет сохранять структуру клетки при размораживании.

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