Власти Якутии планируют заселить тундру мамонтами

Темпы развития современных технологий и науки позволяют говорить о возможности клонирования мамонта в ближайшем будущем, заявил глава Якутии Айсен Николаев. «Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре», — сказал руководитель республики.

По словам президента РАН Александра Сергеева, Якутия намерена сделать мамонтовую фауну своим брендом, в том числе туристическим.