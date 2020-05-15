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Палеонтология

Возле вулкана нашли самую большую коллекцию древних человеческих следов в Африке

Михаил Сысоев
15 мая 2020
Ol Doinyo Lengai
Фото: Cynthia Liutkus-Pierce
Большую часть следов оставили женщины.

Исследователи во главе с эволюционным биологом Кевином Хаталой из Университета Чатема в Питтсбурге обнаружили более 400 человеческих следов в затвердевшем осадке возле вулкана Ол-Доиньо-Ленгаи, в Танзании. 

Грязевой поток – лахар – был выпущен вулканом примерно 19 100–5 760 лет назад, однако датировка тонкого слоя породы, который частично перекрывает отложения следов, сужает возрастной диапазон для следов примерно от 12 000 до 10 000 лет назад.

Исследователи проанализировали размеры отпечатков каждой стопы, расстояния между отпечатками и то, в каком направлении указывали следы. Согласно их выводам, самая значительная коллекция следов была сделана группой из 17 человек, которые двигались на юго-запад. Группа состояла из 14 женщин, двух мужчин и одного мальчика. 

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Kevin Hatala Карта следов на участке возле вулкана Ол-Доиньо-Ленгаи.

Авторы работы полагают, что женщины могли добывать пищу, в то время как мужчины сопровождали их и охраняли. Некоторые современные охотники-собиратели, в том числе жители Хадзы из Танзании, составляют в основном женские группы, занимающиеся сбором еды. 

Другой набор из шести следов указывает на северо-восток. Эти отпечатки были оставлены людьми, которые не принадлежали к путешествующим в группе. Следы указывают на то, что две женщины и мужчина шли неспешно, другие мужчина и женщина шли в быстром темпе, а одна женщина бежала. 

Мэтью Беннетт из Борнмутского университета в Пуле (Англия), не принимавший участи в исследовании, отмечает, что Хатала и его коллеги провели хорошую и скрупулезную работу. Однако с точностью утверждать, чем занимались те, кто оставил следы, только по отпечаткам, невозможно. 

Беннетт считает, что для того, чтобы убедительно утверждать, что охотники-собиратели в то время формировали группы из женщин по поиску пищи, потребовалось бы множество наборов следов, а не только один набор из 17 следов в этом районе. Даже тогда исследователи не знали бы, собирают ли такие группы растительную пищу или охотятся на добычу. 

Узнайте о найденных останках древнейших жертв цунами в Восточной Африке.

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