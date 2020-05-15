Возле вулкана нашли самую большую коллекцию древних человеческих следов в Африке

Авторы работы полагают, что женщины могли добывать пищу, в то время как мужчины сопровождали их и охраняли. Некоторые современные охотники-собиратели, в том числе жители Хадзы из Танзании, составляют в основном женские группы, занимающиеся сбором еды.

Другой набор из шести следов указывает на северо-восток. Эти отпечатки были оставлены людьми, которые не принадлежали к путешествующим в группе. Следы указывают на то, что две женщины и мужчина шли неспешно, другие мужчина и женщина шли в быстром темпе, а одна женщина бежала.

Мэтью Беннетт из Борнмутского университета в Пуле (Англия), не принимавший участи в исследовании, отмечает, что Хатала и его коллеги провели хорошую и скрупулезную работу. Однако с точностью утверждать, чем занимались те, кто оставил следы, только по отпечаткам, невозможно.

Беннетт считает, что для того, чтобы убедительно утверждать, что охотники-собиратели в то время формировали группы из женщин по поиску пищи, потребовалось бы множество наборов следов, а не только один набор из 17 следов в этом районе. Даже тогда исследователи не знали бы, собирают ли такие группы растительную пищу или охотятся на добычу.

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