Впервые изучено содержимое желудка мухи возрастом 47 миллионов лет

Окаменелость мухи возрастом 47 миллионов лет была найдена в заброшенном карьере недалеко от Франкфурта в Германии. Ученые отнесли насекомое к новому виду, назвав короткохоботковую муху Hirmoneura messelense.

Исследователям удалось не только изучить саму муху, но и узнать, какой была ее последняя трапеза. Под микроскопом в кишечнике и желудке насекомого были обнаружены следы пыльцы как минимум четырех семейств растений, включая древнюю юстицию (Justicia) и девичий виноград (Parthenocissus), которые, вероятно, росли на опушках леса у древнего озера.

На брюшке мухи также были обнаружили длинные волосы, известные как щетинки. Предполагается, что с их помощью мухи могли переносить пыльцу, перемещаясь с цветка на цветок, и таким образом играли важную роль в распространении нескольких таксонов растений. Впрочем, на щетинках изучаемой мухи пыльцы обнаружено не было.