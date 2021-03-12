Впервые изучено содержимое желудка мухи возрастом 47 миллионов лет

Окаменелость мухи возрастом 47 миллионов лет была найдена в заброшенном карьере недалеко от Франкфурта в Германии. Ученые отнесли насекомое к новому виду, назвав короткохоботковую муху Hirmoneura messelense.
Исследователям удалось не только изучить саму муху, но и узнать, какой была ее последняя трапеза. Под микроскопом в кишечнике и желудке насекомого были обнаружены следы пыльцы как минимум четырех семейств растений, включая древнюю юстицию (Justicia) и девичий виноград (Parthenocissus), которые, вероятно, росли на опушках леса у древнего озера.
На брюшке мухи также были обнаружили длинные волосы, известные как щетинки. Предполагается, что с их помощью мухи могли переносить пыльцу, перемещаясь с цветка на цветок, и таким образом играли важную роль в распространении нескольких таксонов растений. Впрочем, на щетинках изучаемой мухи пыльцы обнаружено не было.
Авторы работы полагают, что эта конкретная муха, вероятно, приземлялась на верхушки цветов, «прежде чем поглотить пыльцу с пыльников». Цветы, которыми кормилось насекомое, обычно расположены близко друг к другу, что позволяло мухе легко перелетать с одного растения на другое для приема пищи.
«Вероятно, муха избегала дальних перелетов между источниками пищи и искала пыльцу с близкородственных растений», — объясняет Гримссон.
Хотя современные мухи, посещающие цветы, не так эффективно переносят пыльцу, как пчелы, они компенсируют это своим большим количеством. Изучением этих опылителей долгое время пренебрегали, и исследования на данную тему очень редки. Новое открытие подтверждает старую гипотезу о том, что в некоторых современных тропических средах мухи, посещающие цветы, могли быть не менее важны, чем некоторые пчелы-опылители.