Впервые воссоздан мозг одного из старейших динозавров

Изучение мозга вымерших организмов проливает свет на их поведение. Однако мягкие ткани, такие как мозг, обычно не сохраняются в течение длительного времени. Поэтому ученые реконструируют мозг динозавров, анализируя полости черепа с помощью компьютерной томографии.
В 2015 году бразильский палеонтолог из Федерального университета Санта-Мария, доктор Родриго Темп Мюллер, обнаружил исключительно хорошо сохранившийся скелет в окаменелостях на юге Бразилии. Скелет возрастом примерно 233 миллиона лет (триасовый период) принадлежал маленькому плотоядному динозавру Buriolestes schultzi. Главной особенностью находки была уникальная сохранность черепной коробки животного. После нескольких лет исследований палеонтологи полностью реконструировали мозг одного из старейших динозавров планеты.
Мозг Buriolestes schultzi относительно невелик и весит примерно 1,5 грамма. Его форма была примитивной, напоминавшей общую морфологию мозга крокодилов. Наличие хорошо развитых структур в мозжечке указывает на способность отслеживать движущуюся добычу. Обоняние животного, напротив, было не слишком острым, что может говорить о том, что В schultzi больше полагался в охоте на зрение.
Buriolestes schultzi был хищником, однако именно он считается одним из самых ранних представителей линии, из которой произошел род гигантских длинношеих травоядных зауроподов, крупнейших наземных животных, которые когда-либо существовали.
Одна из самых заметных тенденций, замеченных учеными, — увеличение количества обонятельных луковиц. Эти ответственные за обоняние структуры относительно малы у Buriolestes schultzi, но становятся очень большими у более поздних зауроподов и близкородственных форм.
Развитие сильного обоняния может быть связано с приобретением более сложного социального поведения, которое зависит от этой особенности сразу у нескольких групп позвоночных. Кроме того, обонятельные способности играют важную роль в поиске пищи, помогая животным лучше различать перевариваемые и неперевариваемые растения, а также улавливать запахи хищников.
Ученые также рассчитали когнитивные способности или интеллект Buriolestes schultzi на основе объема мозга и веса тела. Выяснилось, что коэффициент энцефализации животного оказался выше, чем у диплодоков и брахиозавров. Однако когнитивные способности В. Schultzi оказались ниже, чем у тероподных динозавров, включая тираннозавров, велоцирапторов и птиц.