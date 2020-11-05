Впервые воссоздан мозг одного из старейших динозавров

Мозг Buriolestes schultzi относительно невелик и весит примерно 1,5 грамма. Его форма была примитивной, напоминавшей общую морфологию мозга крокодилов. Наличие хорошо развитых структур в мозжечке указывает на способность отслеживать движущуюся добычу. Обоняние животного, напротив, было не слишком острым, что может говорить о том, что В schultzi больше полагался в охоте на зрение.

Buriolestes schultzi был хищником, однако именно он считается одним из самых ранних представителей линии, из которой произошел род гигантских длинношеих травоядных зауроподов, крупнейших наземных животных, которые когда-либо существовали.

Одна из самых заметных тенденций, замеченных учеными, — увеличение количества обонятельных луковиц. Эти ответственные за обоняние структуры относительно малы у Buriolestes schultzi, но становятся очень большими у более поздних зауроподов и близкородственных форм.

Развитие сильного обоняния может быть связано с приобретением более сложного социального поведения, которое зависит от этой особенности сразу у нескольких групп позвоночных. Кроме того, обонятельные способности играют важную роль в поиске пищи, помогая животным лучше различать перевариваемые и неперевариваемые растения, а также улавливать запахи хищников.

Ученые также рассчитали когнитивные способности или интеллект Buriolestes schultzi на основе объема мозга и веса тела. Выяснилось, что коэффициент энцефализации животного оказался выше, чем у диплодоков и брахиозавров. Однако когнитивные способности В. Schultzi оказались ниже, чем у тероподных динозавров, включая тираннозавров, велоцирапторов и птиц.