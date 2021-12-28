Вымершие птицы-гиганты из Австралии страдали от костных инфекций

Примерно 45000 лет назад Австралия была домом для Genyornis newtoni, устрашающе огромной птицы, весившей около 230 кг – почти в шесть раз больше, чем страус эму, – и высотой два метра. Этот гигант из уникальной группы австралийских нелетающих птиц, называемых дроморнитидами, или «громовыми птицами», был одним из самых крупных когда-либо живших птиц. А затем, вместе со многими другими австралийскими видами мегафауны, этот вид исчез по причинам, которые до сих пор обсуждаются.

Кости Genyornis в основном находят на знаменитом участке окаменелостей озера Каллабонна в Южной Австралии. Впервые исследования там начались в 1893 году. Остатки древних животных здесь сохранились в илистом дне озера. Новое исследование, опубликованное учеными из Университета Флиндерс, показывает, что популяция птиц-гигантов часто страдала от костных инфекций.

Работая с окаменелостями в палеонтологической лаборатории, ученые заметили, что некоторые кости гениорнисов выглядели довольно странно. На них были обнаружены необычные искажения, полости и «пенистая» текстура поверхности. Все эти признаки указывали на аномальные костные инфекции.