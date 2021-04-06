Высшие хищники каменного века: новое исследование о питании древних людей

Ученые из университетов Тель-Авива (Израиль) и Минью (Португалия) выяснили все аспекты питания людей каменного века. Проанализировав около 400 работ из областей генетики, метаболизма, физиологии и морфологии человека, они пришли к выводу, что диета наших предков на протяжении двух миллионов лет состояла исключительно из мяса. Это опровергает принятые в современной науке утверждения о том, что люди каменного века были всеядными и комбинировали мясо с фруктами, кореньями и другой растительной пищей.

Главной ошибкой предыдущих исследований авторы новой работы называют некорректное сравнение: рассматривая жизнь древних людей, ученые изучают ее на основе традиционных укладов охотников-собирателей XX века. Однако в плейстоцене, начиная от 2,5 миллиона лет назад и до 11,7 тысячи лет назад, люди жили в окружении мамонтов и других крупных животных, которых теперь нет. И только исчезновение мегафауны вынудило человека перейти к всеядной диете, а впоследствии научиться выращивать овощи и скот.

В доказательство приводятся данные о структуре жировых клеток: у человека, как и у хищников, жир накапливается во множестве мелких клеток, тогда как у всеядных животных он сохраняется в небольшом количестве крупных жировых клеток.

Еще один пример — кислотность человеческого желудка: она гораздо выше, чем у всеядных представителей фауны и также сопоставима с хищниками. Сильная кислотность защищает желудок от вредных бактерий, содержащихся в продуктах животного происхождения, а ее производство требует большого количества энергии, которая может быть добыта только из мяса. Кроме того, некоторые области человеческого генома настроены на богатую жирами диету, тогда как эти же области у шимпанзе отвечают за диету, богатую сахаром.