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Палеонтология

Высшие хищники каменного века: новое исследование о питании древних людей

Анастасия Баринова
06 апреля 2021
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Фото: Rawpixel Ltd/Flickr
Наши далекие предки не были всеядными: два миллиона лет они употребляли в пищу только мясо.

Ученые из университетов Тель-Авива (Израиль) и Минью (Португалия) выяснили все аспекты питания людей каменного века. Проанализировав около 400 работ из областей генетики, метаболизма, физиологии и морфологии человека, они пришли к выводу, что диета наших предков на протяжении двух миллионов лет состояла исключительно из мяса. Это опровергает принятые в современной науке утверждения о том, что люди каменного века были всеядными и комбинировали мясо с фруктами, кореньями и другой растительной пищей.

Главной ошибкой предыдущих исследований авторы новой работы называют некорректное сравнение: рассматривая жизнь древних людей, ученые изучают ее на основе традиционных укладов охотников-собирателей XX века. Однако в плейстоцене, начиная от 2,5 миллиона лет назад и до 11,7 тысячи лет назад, люди жили в окружении мамонтов и других крупных животных, которых теперь нет. И только исчезновение мегафауны вынудило человека перейти к всеядной диете, а впоследствии научиться выращивать овощи и скот.

В доказательство приводятся данные о структуре жировых клеток: у человека, как и у хищников, жир накапливается во множестве мелких клеток, тогда как у всеядных животных он сохраняется в небольшом количестве крупных жировых клеток.

Еще один пример — кислотность человеческого желудка: она гораздо выше, чем у всеядных представителей фауны и также сопоставима с хищниками. Сильная кислотность защищает желудок от вредных бактерий, содержащихся в продуктах животного происхождения, а ее производство требует большого количества энергии, которая может быть добыта только из мяса. Кроме того, некоторые области человеческого генома настроены на богатую жирами диету, тогда как эти же области у шимпанзе отвечают за диету, богатую сахаром.

«Для многих людей палеолитическая диета является важным вопросом, на основе которого они строят свою современную жизнь. Люди склонны путать личные убеждения с научной реальностью, и вегетарианец не хочет верить, что его предки были мясоедами. Однако наше исследование является междисциплинарным и дает однозначную картину питания людей каменного века»,– профессор Ран Баркай (Ran Barkai).

Археологические свидетельства также говорят в пользу этих выводов. Изучение изотопов в костях доисторических людей показывает потребление ими мяса с высоким содержанием жира. Растительная пища и инструменты для ее обработки появляются примерно 85 тысяч лет назад в Африке и примерно с 40 тысяч лет назад в Европе и Азии.

В свою очередь адаптация видов к добыче и перевариванию пищи является основным источником эволюционных изменений. Тот факт, что люди были высшими хищниками на протяжении большей части своей истории, позволяет иначе рассматривать биологические и культурные аспекты развития человечества.

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