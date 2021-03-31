«Вызывающий ужас»: в Аргентине обнаружили двойника тираннозавра
Около 80 миллионов лет назад, когда тиранозавры правили Северным полушарием, их двойники процветали в южной части планеты. Речь идет о только что открытом динозавре Llukalkan aliocranianus. На языке местных индейцев мапуче llukalkan — «вызывающий ужас», aliocranianus на латыни — «другой череп».
Llukalkan, вероятно, был одним из главных хищников всей Патагонии в позднем меловом периоде. Он вырастал до пяти метров в длину, обладал чрезвычайно мощным укусом, острыми зубами и когтями, а также отличным обонянием.
Окаменелые останки динозавра включают прекрасно сохранившуюся и неразрушенную черепную коробку с грубыми костями. Ученые отмечают, что при жизни на его голове были выпуклости и выступы, как у некоторых современных рептилий.
Llukalkan принадлежит к семейству абелизаврид (Abelisauridae), динозаврам с коренастыми задними и рудиментарными передними конечностями. Однако ученые выяснили, что слух новооткрытого динозавра отличался от слуха других абелизавридов в лучшую сторону. Его слуховая система во многом сходна с системой современных крокодилов.
Об этом свидетельствует самой отличительная особенность нового динозавра — небольшая задняя пазуха в зоне среднего уха, которая заполнена воздухом. До сих пор она не наблюдалась ни у одного другого найденного абелизаврида.
«Это открытие предполагает иную слуховую адаптацию, чем у других абелизаврид, и, вероятно, более острое чувство слуха», — говорит соавтор исследования Ариэль Мендес.
Динозавр жил на той же небольшой территории и в тот же период времени, что и другой вид абелизаврид — Viavenator exxoni – всего за несколько миллионов лет до конца эпохи динозавров. Ископаемые останки Llukalkan и Viavenator были обнаружены всего в 700 метрах друг от друга в формации Бахо-де-ла-Карпа, недалеко самого известного места ископаемых в Аргентине — Ла-Инвернада.
Abelisauridae были поразительным семейством динозавров-теропод, в среднем от пяти до девяти метров в длину, которые рыскали в основном в Патагонии и других районах древнего южного субконтинента Гондвана. Сегодня это Африка, Индия, Антарктида, Австралия и Южная Америка.
Хотя абелизавриды в целом напоминали тираннозавров с крошечными короткими передними конечностями, они существенно отличались по строению черепа. Большинство из них имели гребни, бугорки и уникальные рога.
По словам Мендеса, эти динозавры все еще пробовали новые пути эволюции и быстро диверсифицировались прямо перед тем, как полностью вымерли.
Исследователи рассчитывают найти больше останков абелизаврид, чтобы лучше понять разнообразие этого семейства.