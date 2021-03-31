«Вызывающий ужас»: в Аргентине обнаружили двойника тираннозавра

Около 80 миллионов лет назад, когда тиранозавры правили Северным полушарием, их двойники процветали в южной части планеты. Речь идет о только что открытом динозавре Llukalkan aliocranianus. На языке местных индейцев мапуче llukalkan — «вызывающий ужас», aliocranianus на латыни — «другой череп».

Llukalkan, вероятно, был одним из главных хищников всей Патагонии в позднем меловом периоде. Он вырастал до пяти метров в длину, обладал чрезвычайно мощным укусом, острыми зубами и когтями, а также отличным обонянием.

Окаменелые останки динозавра включают прекрасно сохранившуюся и неразрушенную черепную коробку с грубыми костями. Ученые отмечают, что при жизни на его голове были выпуклости и выступы, как у некоторых современных рептилий.

Llukalkan принадлежит к семейству абелизаврид (Abelisauridae), динозаврам с коренастыми задними и рудиментарными передними конечностями. Однако ученые выяснили, что слух новооткрытого динозавра отличался от слуха других абелизавридов в лучшую сторону. Его слуховая система во многом сходна с системой современных крокодилов.