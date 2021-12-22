Яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом: потрясающая находка в Китае
Горнодобывающая компания Yingliang Group обнаружила яйцо динозавра идеальной сохранности на территории нынешнего южного Китая еще в 2000 году. Однако потребовалось еще 15 лет, чтобы ученое сообщество осознало значимость находки. После еще нескольких лет изучения исследователи представили отчет об окаменелости, которую они называют самым полным эмбрионом динозавра из когда-либо обнаруженных.
Детеныш динозавра, получивший прозвище Малыш Инлян, сохранился в своей «колыбели» среди горных пород, возраст которых оценивается примерно в 70 миллионов лет. Точный возраст эмбриона остается неопределенным. Так и не вылупившийся динозавр относится к овирапторозаврам (Oviraptorosauria) – кладе динозавров-теропод, населявших территории нынешних Северной Америки, Южной Америки, Европы и Азии.
Эти хищники жили от 130 до 66 миллионов лет назад, они тесно связаны с современными птицами и имеют много общих черт со своими птичьими сородичами.
Яйцо «заново открыли» только в 2015 году, когда сотрудники Yingliang разбирали окаменелости, найденные работниками компании – из таких находок собирались открыть музей естественной истории. 17-сантиметровое яйцо, немногим более длинное, чем страусиное, было немного треснутым, что позволило обнаружить несколько кусочков кости, торчащих снаружи.
«В тот момент техник понял, что внутри может быть эмбрион», – говорит соавтор исследования Вайсум Ма.
Техник осторожно отколол одну сторону окаменелости и удалил часть осадка, заполняющего яйцо – тогда-то он и увидел внутри свернувшегося калачиком детеныша динозавра. Понимая важность открытия, представители Yingliang Group обратились к палеонтологам из Китайского университета геолого-геофизических исследований в Пекине.
Хотя яиц динозавров уже нашли немало, эмбрионы в них встречаются редко, а хорошо сохранившиеся эмбрионы – еще реже. «В основном это просто груды костей на дне яйца», – говорит Мэтью Ламанна, палеонтолог из Музея естественной истории Карнеги в Питтсбурге.
Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы рассмотреть кости, спрятанные в яйце. Однако из-за типа осадка, заполняющего яйцо, исследователям было трудно отличить кости от текстур. Тем не менее, команде удалось тщательно изучить открытую поверхность окаменелости, сравнив ее с двумя другими ранее обнаруженными эмбрионами овирапторозавров.
Голова «Малыша Инляна» лежит на животе, а его лапы согнуты как раз там, где должны были прорасти крошечные передние конечности. Его изогнутая спина находится на одном конце яйца возле выемки, намекающей на давно исчезнувший воздушный мешок. По словам исследователей, окаменевший скелет динозавра сохранил позу «подворачивания», характерную для птиц перед вылуплением из яйца.
Так же, как и динозавры, современные эмбрионы птиц медленно сворачиваются в плотные клубки по мере развития, что приводит к тому, что головы детенышей укрываются под их правыми крыльями. Эта серия поз является ключом к успешному вылуплению.
Окаменелость может содержать еще больше ключей к разгадке эволюции современных птиц, говорит палеонтолог Тимоти Роу из Техасского университета в Остине, не входивший в исследовательскую группу. Например, ключевым этапом в эволюции птиц является переход от передних лап к крыльям, достаточно длинным для полета. Остается неясным, как именно и сколько раз это изменение происходило у динозавров. Но подсказки к тайнам этих эволюционных преобразований можно найти в раннем развитии животных, добавляет он.
По словам Ма, серьезной проблемой является то, что хорошо сохранившиеся эмбрионы встречаются редко и по ним сложно сделать конкретные выводы. Но скоро это может измениться: компания, нашедшая Малыша Инляна, также нашла другие яйца на том же месте. Ма отмечает, что там тоже могут найтись эмбрионы – и новые открытия об эволюции птиц.
Подобно современным птицам, овирапторозавры имели перья, и большинство из них были полностью беззубыми, предположительно обладая ороговевшей рамфотекой. Они сохранили два функциональных яйцевода, но высиживали яйца так же, как птицы. Предполагается, что овирапторозавры имели стадное поведение. Вылупляясь из яиц, овирапторозавры быстро росли. Различные виды овираптозавров варьировались по размеру от Caudipteryx, который был размером с индейку, до настоящих гигантов – например, 8-метрового и 1,4-тонного гигантораптора.
Узнайте больше интересных фактов о динозаврах, которые продвинутые палеонтологи последних лет открывают с помощью уникального оборудования.