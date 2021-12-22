Яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом: потрясающая находка в Китае

Горнодобывающая компания Yingliang Group обнаружила яйцо динозавра идеальной сохранности на территории нынешнего южного Китая еще в 2000 году. Однако потребовалось еще 15 лет, чтобы ученое сообщество осознало значимость находки. После еще нескольких лет изучения исследователи представили отчет об окаменелости, которую они называют самым полным эмбрионом динозавра из когда-либо обнаруженных.

Детеныш динозавра, получивший прозвище Малыш Инлян, сохранился в своей «колыбели» среди горных пород, возраст которых оценивается примерно в 70 миллионов лет. Точный возраст эмбриона остается неопределенным. Так и не вылупившийся динозавр относится к овирапторозаврам (Oviraptorosauria) – кладе динозавров-теропод, населявших территории нынешних Северной Америки, Южной Америки, Европы и Азии.

Эти хищники жили от 130 до 66 миллионов лет назад, они тесно связаны с современными птицами и имеют много общих черт со своими птичьими сородичами.