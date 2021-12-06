Забытые окаменелости: древние кости нашли завернутыми в газеты столетней давности

Два десятка окаменелостей, завернутых в несколько слоев газет и перевязанных шпагатом, были найдены в деревянных ящиках на одной из полок в подвале южного кампуса Университета Альберты в Эдмонтоне. Забытые исследователями кости, по всей видимости, не привлекали внимания работников университета более полувека, и, судя по маркировке, были «уловом» археологических экспедиций 1920 и 1921 годов.
Палеонтолог Клайв Кой говорит, что исследователи пока не торопятся разворачивать окаменелости, поскольку теперь эти газетные свертки представляют собой интерес как часть исторического прошлого Университета Альберты.
Тем не менее, по рукописным надписям на бирках мы уже знаем, что среди находок есть три черепа ископаемых черепах, извлеченных из отложений у реки Джудит в южной части Альберты и Монтаны. Тогдашние палеонтологи были уверены, что это месторождение было одними большими залежами, но сейчас известно, что это не так.
В провинции Альберта, примерно в 200 километрах от Калгари, находится «Провинциальный парк динозавров», созданный в 1955 году с целью защиты плодородного места раскопок ископаемых животных. Его созданию парк обязан Джону Аллану, первому геологу университета, который намеревался создать коллекцию ископаемой фауны и флоры для жителей Альберты, а также Джорджу Штернбергу, которого Аллан уговорил возглавить экспедиции 1920 и 1921 годов.
Однако в 1922 году Штернберг уехал в Чикагский полевой музей, и для изучения его находок ничего не предпринималось до 1934 года, когда Аллану удалось получить финансирование и повторно нанять Штернберга. В 1935 году Университет Альберты провел первую выставку динозавров в государственном учреждении к западу от Торонто. Она находилась там два десятилетия, пока экспонаты не перенесли в подвал геологического здания при Университете.
Сегодня университетская лаборатория палеонтологии позвоночных является одной из 30 зарегистрированных музейных коллекций на территории кампуса и насчитывает порядка 65 000 экземпляров. Одни из первых окаменелостей сейчас как раз хранятся в лаборатории – завернутые в газету.