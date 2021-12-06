Забытые окаменелости: древние кости нашли завернутыми в газеты столетней давности

Два десятка окаменелостей, завернутых в несколько слоев газет и перевязанных шпагатом, были найдены в деревянных ящиках на одной из полок в подвале южного кампуса Университета Альберты в Эдмонтоне. Забытые исследователями кости, по всей видимости, не привлекали внимания работников университета более полувека, и, судя по маркировке, были «уловом» археологических экспедиций 1920 и 1921 годов.

Палеонтолог Клайв Кой говорит, что исследователи пока не торопятся разворачивать окаменелости, поскольку теперь эти газетные свертки представляют собой интерес как часть исторического прошлого Университета Альберты.

Тем не менее, по рукописным надписям на бирках мы уже знаем, что среди находок есть три черепа ископаемых черепах, извлеченных из отложений у реки Джудит в южной части Альберты и Монтаны. Тогдашние палеонтологи были уверены, что это месторождение было одними большими залежами, но сейчас известно, что это не так.