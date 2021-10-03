Зачем древнему трилобиту был нужен «суперглаз»

Трилобиты — это членистоногие, населявшие мировые океаны и вымершие около 251 миллиона лет назад. Известно, что они обладали сложными глазами, состоящими из множества шестиугольных граней, скрывающих по восемь фоторецепторов. Согласно законам оптики, для того, чтобы создать связное изображение, грани должны располагаться очень близко друг к другу и быть связаны нейронами. Но видимые линзы сложных глаз у Phacopina намного крупнее и расположены дальше друг от друга. Таким образом лишнее пространство рассеивало свет и не позволяло мозгу составить верную картину увиденного.

Объяснение тому, как функционировали органы зрения трилобитов, нашлось только теперь. Открытие было совершено при изучении рентгеновских снимков, сделанных радиологом и палеонтологом-любителем Вильгельмом Штюрмером в 1970-х годах. Ученый считал, что волокна под глазами трилобита — это нервы или световодная система, но его современники не поверили ему. Повторное исследование изображений с помощью современной компьютерной томографии подтвердили эти предположения. Глаз, состоящий из 200 миллиметровых линз, образует две сотни сложных глаз, а от них отходят нервные нити, ведущие к мозгу. Такой «суперглаз» был намного более чувствителен к свету, чем глаза остальных трилобитов.

Это могло быть эволюционной адаптацией к условиям низкой освещенности, и это означает, что представители подотряда Phacopina жили в иной среде, чем большинство их сородичей.

Познакомьтесь с трилобитами, имеющими необычные головы.