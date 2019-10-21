Зачем трилобиты встали в очередь?

Французские и швейцарские исследователи проанализировали окаменелости группы трилобитов, известных как Ampyx priscus, которые выстроились в маршевую колонну и, по всей видимости, поддерживали контакт с остальными «звеньями» трилобитовой цепочки с помощью своих длинных антенн – органов осязания, которыми они ощупывали дно при передвижении. Останки относятся ко второму периоду палеозойской эры – ордовикскому периоду, или ордовику.

Палеонтологи десятками находили такие окаменевшие колонны трилобитов, которые погибли во время передвижения друг за другом по морскому дну, а затем сохранились в донных отложениях, и задумались, как и зачем они их образовывали.

Ученые пришли к выводу, что эти вымершие морские членистоногие образовывали очередь на морском дне намеренно. По словам исследователей, трилобиты могли мигрировать в более тихие и глубокие воды или их передвижение могло быть результатом сезонного размножения, когда половозрелые особи отправляются в нерестилища.

Подобное репродуктивное поведение наблюдается у современных членов расширенного семейства членистоногих, к которым принадлежали трилобиты, таких как гусеницы, муравьи и лобстеры, которые объединяются для защиты или для поиска партнеров.

Результаты исследования подтверждают идею о том, что коллективное поведение возникло примерно в то же время или вскоре после того, как у животных впервые появились сложные нервные системы и органы чувств – около 480 миллионов лет назад. Однако как и почему такое поведение развивалось, пока остается загадкой.

Целиком исследование опубликовано в издании Scientific Reports. Также подобное исследование уже публиковали несколько лет назад в журнале Paleontology.Paleontology