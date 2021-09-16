Застрявшая в янтаре паучиха-мать защищала детенышей

Сейчас ученые уже знают, что многие современные пауки стремятся защитить свое потомство – и принимают разные меры для этого. Например, паучихи иногда приседают над потомством, чтобы прикрыть вылупившихся детенышей, и используют свою паутину, чтобы связать и удерживать яйца вместе. В новой работе команда китайских ученых обнаружила свидетельства того, что паучиха-мать среднего мелового периода проявляла такое же поведение.

Исследователи нашли четыре кусочка бирманского янтаря, в которых были увековечены пауки. В одном из них они обнаружили взрослую самку, под телом которой так и остался нетронутым яичный мешок. Анализ показал, что паучиха относилась к вымершему семейству Lagonomegopidae.

Как отмечают ученые, самка находилась в позе, очень похожей на позу современных самок пауков, которые защищают свои яйца от хищников. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что самка связала яйца своей паутиной. Некоторые ученые предполагают, что производство паутины у пауков изначально началось с попыток связывать яйца вместе, и только потом стало использоваться для других целей.