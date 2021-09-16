Застрявшая в янтаре паучиха-мать защищала детенышей

Сейчас ученые уже знают, что многие современные пауки стремятся защитить свое потомство – и принимают разные меры для этого. Например, паучихи иногда приседают над потомством, чтобы прикрыть вылупившихся детенышей, и используют свою паутину, чтобы связать и удерживать яйца вместе. В новой работе команда китайских ученых обнаружила свидетельства того, что паучиха-мать среднего мелового периода проявляла такое же поведение.
Исследователи нашли четыре кусочка бирманского янтаря, в которых были увековечены пауки. В одном из них они обнаружили взрослую самку, под телом которой так и остался нетронутым яичный мешок. Анализ показал, что паучиха относилась к вымершему семейству Lagonomegopidae.
Как отмечают ученые, самка находилась в позе, очень похожей на позу современных самок пауков, которые защищают свои яйца от хищников. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что самка связала яйца своей паутиной. Некоторые ученые предполагают, что производство паутины у пауков изначально началось с попыток связывать яйца вместе, и только потом стало использоваться для других целей.
В трех других кусках янтаря обнаружились паучата и паутинная нить. В одном из них также нашли нечто, что при ближайшем рассмотрении оказалось ногой какого-то членистоногого и осой. Всех пауков, найденных в янтаре, отнесли к семейству Lagonomegopidae.
Исследователи отмечают, что и у взрослых самок, и у паучат были большие глаза. Это говорит о том, что они были активными охотниками, которые не использовали для поимки добычи паутину. Еще палеонтологи обнаружили в янтаре содержит кусочки материала, свидетельствующие о том, что паучки недавно покинули родовое гнездо.
Весь бирманский янтарь датируется возрастом около 99 миллионов лет. Такой янтарь очень интересует палеонтологов из-за разнообразия флоры и фауны, содержащейся в нем виде включений. Особенный интерес представляют древние паукообразные, насекомые и другие членистоногие.
Посмотрите на другую вечную красоту – цветы в янтаре.