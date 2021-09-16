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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

Застрявшая в янтаре паучиха-мать защищала детенышей

National Geographic Россия
16 сентября 2021
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Фото: Capital Normal University in China
Им не меньше 99 миллионов лет.

Сейчас ученые уже знают, что многие современные пауки стремятся защитить свое потомство – и принимают разные меры для этого. Например, паучихи иногда приседают над потомством, чтобы прикрыть вылупившихся детенышей, и используют свою паутину, чтобы связать и удерживать яйца вместе. В новой работе команда китайских ученых обнаружила свидетельства того, что паучиха-мать среднего мелового периода проявляла такое же поведение.

Исследователи нашли четыре кусочка бирманского янтаря, в которых были увековечены пауки. В одном из них они обнаружили взрослую самку, под телом которой так и остался нетронутым яичный мешок. Анализ показал, что паучиха относилась к вымершему семейству Lagonomegopidae.

Как отмечают ученые, самка находилась в позе, очень похожей на позу современных самок пауков, которые защищают свои яйца от хищников. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что самка связала яйца своей паутиной. Некоторые ученые предполагают, что производство паутины у пауков изначально началось с попыток связывать яйца вместе, и только потом стало использоваться для других целей.

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Capital Normal University in China Пауки, найденные в янтаре

В трех других кусках янтаря обнаружились паучата и паутинная нить. В одном из них также нашли нечто, что при ближайшем рассмотрении оказалось ногой какого-то членистоногого и осой. Всех пауков, найденных в янтаре, отнесли к семейству Lagonomegopidae.

Исследователи отмечают, что и у взрослых самок, и у паучат были большие глаза. Это говорит о том, что они были активными охотниками, которые не использовали для поимки добычи паутину. Еще палеонтологи обнаружили в янтаре содержит кусочки материала, свидетельствующие о том, что паучки недавно покинули родовое гнездо.

Весь бирманский янтарь датируется возрастом около 99 миллионов лет. Такой янтарь очень интересует палеонтологов из-за разнообразия флоры и фауны, содержащейся в нем виде включений. Особенный интерес представляют древние паукообразные, насекомые и другие членистоногие. 

Посмотрите на другую вечную красоту – цветы в янтаре. 

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