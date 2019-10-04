«Железный дракон»: в Австралии нашли новый вид птерозавра

Научные сотрудники Австралийского музея естественной истории эпохи динозавров открыли ранее неизвестный вид птерозавров.

Останки были обнаружены в штаке Квинсленд в 2017 году местным фермером Бобом Эллиотом. В ходе двухнедельных раскопок был извлечен самый полный скелет такого рода в Австралии. Он включал пять частично сохранившихся позвонков, восемь костей конечностей, большую часть черепа и челюсти, а также 40 зубов.

Исследователи предполагают, что найденный птерозавр может быть последним выжившим представителем рода пантодактилов Anhanguera, которые вымерли в конце сеноманского периода (100-94 миллиона лет назад). По форме зубов ученые определили, что животное относится к ранее неизвестному виду. Находка действительно важна, так как останки птерозавров встречаются очень редко.

Птерозавр получил название Ferrodraco lentoni (от лат. ferro «железо» и draco «дракон»). Его останки были найдены в богатой железом скале – именно поэтому кости птерозавра так хорошо сохранились. По словам руководителя исследования Адель Пентланд, в труп животного после его смерти, вероятно, проникали жидкости, богатые железом, из-за чего его хрупкие кости укрепились.

Размах крыльев этого птерозавра достигал четырех метров. Палеонтологи пришли к выводу, что, передвигаясь по земле, он опирался сразу на четыре конечности. Зубы у него оказались более мелкими, чем у других птерозавров. Возможно, это было связано с размерами рыб, на которых он охотился.