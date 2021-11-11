Животные, которые быстро эволюционируют, вымирают быстрее других

«Мы изучили скорость изменения размеров тела этих ранних рептилий и обнаружили, что некоторые группы чешуйчатых быстро эволюционировали в мезозое, особенно те, которые вели особый образ жизни, такие как морские мозазавры. Но клювоголовые эволюционировали гораздо быстрее.

Их средняя скорость эволюции была значительно выше, чем у чешуйчатых, примерно в два раза выше фоновой скорости эволюции, и мы действительно этого не ожидали. В более поздней части мезозоя возникли все современные группы ящериц и змей, которые начали диверсифицироваться, живя бок о бок с динозаврами, но, вероятно, не вступая с ними в экологический контакт. Эти ранние ящерицы питались жуками, червями и растениями и в основном они были довольно маленькими», – пишут исследователи.

После вымирания динозавров 66 миллионов лет назад обе ветви лепидозавров сильно пострадали, но чешуйчатые пришли в норму, а клювоголовые так и не смогли восстановиться.