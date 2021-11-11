Животные, которые быстро эволюционируют, вымирают быстрее других

Исследователи из Бристольского университета, изучая ящериц, змей и их сородичей, пришли к выводу, что медленное и упорное развитие эффективнее, чем быстрая эволюция.
Команда изучала лепидозавров – надотряд пресмыкающихся из подкласса диапсид. Сегодня существует более 10 000 видов лепидозавров (это ящерицы, змеи, гаттерии), и большая часть их успеха является результатом быстрой эволюции при благоприятных обстоятельствах. Но так было не всегда.
«Мы изучили скорость изменения размеров тела этих ранних рептилий и обнаружили, что некоторые группы чешуйчатых быстро эволюционировали в мезозое, особенно те, которые вели особый образ жизни, такие как морские мозазавры. Но клювоголовые эволюционировали гораздо быстрее.
Их средняя скорость эволюции была значительно выше, чем у чешуйчатых, примерно в два раза выше фоновой скорости эволюции, и мы действительно этого не ожидали. В более поздней части мезозоя возникли все современные группы ящериц и змей, которые начали диверсифицироваться, живя бок о бок с динозаврами, но, вероятно, не вступая с ними в экологический контакт. Эти ранние ящерицы питались жуками, червями и растениями и в основном они были довольно маленькими», – пишут исследователи.
После вымирания динозавров 66 миллионов лет назад обе ветви лепидозавров сильно пострадали, но чешуйчатые пришли в норму, а клювоголовые так и не смогли восстановиться.
Эта работа подтверждает предположение, сделанное известным палеонтологом Джорджем Гейлордом Симпсоном в его книге 1944 года «Темп и режим в эволюции». Он изучил фундаментальные закономерности эволюции в рамках дарвиновской эволюции и заметил, что многие быстро развивающиеся виды принадлежат к нестабильным группам, которые потенциально хуже приспосабливаются к быстро меняющейся среде.
«Медленное и упорное побеждает в гонке. В классической басне Эзопа быстрый заяц проигрывает гонку, тогда как медленная черепаха первой пересекает финишную черту. Со времен Дарвина биологи спорят, является ли эволюция чем-то большим, чем спор зайца и черепахи. Верно ли, что большие группы многих видов являются результатом быстрой эволюции в течение короткого времени или медленной эволюции в течение длительного времени?
В некоторых случаях они могут стабилизироваться и успешно выживать, но во многих случаях виды вымирают так же быстро, как появляются новые. Симпсон предсказал, что медленно эволюционирующие виды вымирают тоже медленно, поэтому добиваются успеха в долгосрочной перспективе», – заключает соавтор исследования Майк Бентон.