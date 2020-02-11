«Жнец смерти». В Канаде обнаружили родственника ти-рекса
Ученые сообщили об обнаружении нового вида динозавров, который бродил по просторам Северной Америки около 80 миллионов лет назад.
Thanatotheristes degrootorum, что в переводе с греческого означает «Жнец смерти», тесно связан с известным всем гигантом ти-рексом (Tyrannosaurus rex) и считается старейшим членом семейства тираннозавров, обнаруженным в северной части Северной Америки. Этот хищник достигал восьми метров в длину и относился к тому же семейству, в которое входит род тираннозавров – тираннозавридам (Tyrannosauridae).
Фрагменты черепа Т. degrootorum были обнаружены жителями Канады супругами Джоном и Сандрой Де Гроот в 2010 году на берегу реки Лук в Южной Альберте. Кости были отправлены в Королевский музей Тиррелла, где их приняли за останки Tyrannosaurus rex, пока в 2018 году к их изучению не приступил Джаред Ворис, магистрант Университета Калгари.
Спустя почти десятилетие после того, как окаменелости были очищены и каталогизированы, Ворис и его коллеги начали собирать палеонтологическую головоломку. Команда сосредоточилась на челюстных костях, которые имели уникальные выступающие гребни, намекавшие на присутствие особенных лицевых структур. Скула животного также имела овальную форму в поперечном сечении, в отличие от других близкородственных тираннозавров.
Однако в других отношениях Т. degrootorum был похож на своих родственников, которые, по всем признакам, явно не были приветливыми рептилиями. Окаменелости тираннозавров часто содержат следы от древних потасовок с сородичами и другими динозаврами. Танатотерист не является исключением: беловатая царапина, растянувшаяся вдоль его правой верхней челюсти – есть ни что иное, как шрам, утверждают исследователи.
Окаменелость дает более глубокое представление о разнообразии тираннозавров Северной Америки, многие из которых жили и умирали вдоль западных берегов мощного внутреннего океана, который простирался от Северного Ледовитого океана до Мексиканского залива.
Thanatotheristes родом из недостаточно изученной горной местности. Его возраст оценивается в 79,5 млн лет. Исследования показали, что у него была удлиненная морда, что позволяет выделить две линии тираннозавров в разных регионах Северной Америки – с длинными мордами (на севере) и короткими, бульдогоподобными (в южных областях).
Ученые предполагают, что разница в форме черепа тираннозавров разных регионов могла быть обусловлена различиями в рационе питания и зависеть от добычи, доступной в то время – например, самые крупные азиатские тираннозавриды, которые были вынуждены охотиться на более крупную добычу вроде растительноядных великанов-завропод, могли в итоге прибавить в размерах именно по этой причине.
Когда тираннозавры впервые появились (около 165 миллионов лет назад), они еще не были теми величественными и невероятно опасными суперхищниками, которых прославил Стивен Спилберг в своем фильме «Парк Юрского периода». Рост некоторых из них не достигал и полутора метров.
Тираннозавры охотились в тени более массивных семейств плотоядных, доминировавших в то время – аллозаврид и мегалозаврид. Около 80 миллионов лет назад эти хищники исчезли, что дало тираннозаврам возможность подняться на вершину пищевой цепи и превратиться в гигантов, правящих во время мелового периода. Перед тем, как исчезнуть с лица земли, тираннозавры могли достигать 12 метров в длину и веса около девяти тонн.