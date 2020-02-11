«Жнец смерти». В Канаде обнаружили родственника ти-рекса

Фрагменты черепа Т. degrootorum были обнаружены жителями Канады супругами Джоном и Сандрой Де Гроот в 2010 году на берегу реки Лук в Южной Альберте. Кости были отправлены в Королевский музей Тиррелла, где их приняли за останки Tyrannosaurus rex, пока в 2018 году к их изучению не приступил Джаред Ворис, магистрант Университета Калгари.

Спустя почти десятилетие после того, как окаменелости были очищены и каталогизированы, Ворис и его коллеги начали собирать палеонтологическую головоломку. Команда сосредоточилась на челюстных костях, которые имели уникальные выступающие гребни, намекавшие на присутствие особенных лицевых структур. Скула животного также имела овальную форму в поперечном сечении, в отличие от других близкородственных тираннозавров.

Однако в других отношениях Т. degrootorum был похож на своих родственников, которые, по всем признакам, явно не были приветливыми рептилиями. Окаменелости тираннозавров часто содержат следы от древних потасовок с сородичами и другими динозаврами. Танатотерист не является исключением: беловатая царапина, растянувшаяся вдоль его правой верхней челюсти – есть ни что иное, как шрам, утверждают исследователи.