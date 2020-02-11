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Палеонтология

«Жнец смерти». В Канаде обнаружили родственника ти-рекса

11 февраля 2020
Thanatotheristes degrootorum
Художественная реконструкция Thanatotheristes degrootorum
Фото: Julius Csotonyi
Этот тираннозаврид обитал на Земле около 80 миллионов лет назад.

Ученые сообщили об обнаружении нового вида динозавров, который бродил по просторам Северной Америки около 80 миллионов лет назад.

Thanatotheristes degrootorum, что в переводе с греческого означает «Жнец смерти», тесно связан с известным всем гигантом ти-рексом (Tyrannosaurus rex) и считается старейшим членом семейства тираннозавров, обнаруженным в северной части Северной Америки. Этот хищник достигал восьми метров в длину и относился к тому же семейству, в которое входит род тираннозавров – тираннозавридам (Tyrannosauridae). 

«Мы выбрали имя, которое воплощает в себе то, чем был этот тираннозавр. Он был единственным известным крупным хищником своего времени в Канаде, жнецом смерти», – Дарла Зеленицкий, доцент кафедры палеобиологии динозавров в Канадском университете Калгари.

Фрагменты черепа Т. degrootorum были обнаружены жителями Канады супругами Джоном и Сандрой Де Гроот в 2010 году на берегу реки Лук в Южной Альберте. Кости были отправлены в Королевский музей Тиррелла, где их приняли за останки Tyrannosaurus rex, пока в 2018 году к их изучению не приступил Джаред Ворис, магистрант Университета Калгари.

Спустя почти десятилетие после того, как окаменелости были очищены и каталогизированы, Ворис и его коллеги начали собирать палеонтологическую головоломку. Команда сосредоточилась на челюстных костях, которые имели уникальные выступающие гребни, намекавшие на присутствие особенных лицевых структур. Скула животного также имела овальную форму в поперечном сечении, в отличие от других близкородственных тираннозавров.

Однако в других отношениях Т. degrootorum был похож на своих родственников, которые, по всем признакам, явно не были приветливыми рептилиями. Окаменелости тираннозавров часто содержат следы от древних потасовок с сородичами и другими динозаврами. Танатотерист не является исключением: беловатая царапина, растянувшаяся вдоль его правой верхней челюсти – есть ни что иное, как шрам, утверждают исследователи.

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Фрагменты черепа Thanatotheristes degrootorum
Фото: Jared Voris
Thanatotheristes degrootorum
Thanatotheristes degrootorum
Фото: Julius Csotonyi

Окаменелость дает более глубокое представление о разнообразии тираннозавров Северной Америки, многие из которых жили и умирали вдоль западных берегов мощного внутреннего океана, который простирался от Северного Ледовитого океана до Мексиканского залива.

Thanatotheristes родом из недостаточно изученной горной местности. Его возраст оценивается в 79,5 млн лет. Исследования показали, что у него была удлиненная морда, что позволяет выделить две линии тираннозавров в разных регионах Северной Америки – с длинными мордами (на севере) и короткими, бульдогоподобными (в южных областях).

Ученые предполагают, что разница в форме черепа тираннозавров разных регионов могла быть обусловлена различиями в рационе питания и зависеть от добычи, доступной в то время – например, самые крупные азиатские тираннозавриды, которые были вынуждены охотиться на более крупную добычу вроде растительноядных великанов-завропод, могли в итоге прибавить в размерах именно по этой причине. 

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Когда тираннозавры впервые появились (около 165 миллионов лет назад), они еще не были теми величественными и невероятно опасными суперхищниками, которых прославил Стивен Спилберг в своем фильме «Парк Юрского периода». Рост некоторых из них не достигал и полутора метров.

Тираннозавры охотились в тени более массивных семейств плотоядных, доминировавших в то время – аллозаврид и мегалозаврид. Около 80 миллионов лет назад эти хищники исчезли, что дало тираннозаврам возможность подняться на вершину пищевой цепи и превратиться в гигантов, правящих во время мелового периода. Перед тем, как исчезнуть с лица земли, тираннозавры могли достигать 12 метров в длину и веса около девяти тонн.