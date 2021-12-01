Зубастая Кыхытысука: новый вид ихтиозавров найден в Колумбии

Группа исследователей из Канады, Колумбии и Германии обнаружила новый вид ископаемых морских рептилий. Образец из формации Paja на территории Колумбии хранился в геологическом музее и был неверно классифицирован. Новые технологии позволили уточнить данные.

Необычный череп длиной 940 мм был найден в 1970-х годах и описан как новый вид платиптеригиусов: Platypterygius sachicarum. Однако с тех пор палеонтологи узнали об ихтиозаврах больше, и классификацию известных ископаемых потребовалось пересмотреть.

У этого животного были уникальные зубы. Их величина от корня до коронки варьируется в пределах 8 – 26 мм; передние заострены и не изношены, тогда как задние – более тупые и использовались чаще: в основном, для дробления пищи. Такой набор массивных зубов позволял рептилии есть крупную добычу, в то время как зубы других ихтиозавров были мелкими, ориентированными на жертв небольшого размера.