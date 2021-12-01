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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Зубастая Кыхытысука: новый вид ихтиозавров найден в Колумбии

Анастасия Баринова
01 декабря 2021
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Фото: Dirley Cortés/McGill University
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Фото: Dirley Cortés/McGill University
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Фото: Dirley Cortés/McGill University
Это один из последних ихтиозавров, населявших планету.

Группа исследователей из Канады, Колумбии и Германии обнаружила новый вид ископаемых морских рептилий. Образец из формации Paja на территории Колумбии хранился в геологическом музее и был неверно классифицирован. Новые технологии позволили уточнить данные. 

Необычный череп длиной 940 мм был найден в 1970-х годах и описан как новый вид платиптеригиусов: Platypterygius sachicarum. Однако с тех пор палеонтологи узнали об ихтиозаврах больше, и классификацию известных ископаемых потребовалось пересмотреть.

У этого животного были уникальные зубы. Их величина от корня до коронки варьируется в пределах 8 – 26 мм; передние заострены и не изношены, тогда как задние – более тупые и использовались чаще: в основном, для дробления пищи. Такой набор массивных зубов позволял рептилии есть крупную добычу, в то время как зубы других ихтиозавров были мелкими, ориентированными на жертв небольшого размера.

Новый вид получил название Kyhytysuka sachicarum. С языка народов южноамериканской цивилизации Чибча «кыхытысука» можно перевести как «тот, который режет чем-то острым». Слово «sachicarum», появившееся еще в 1977 году во время предварительных исследований, отдавало дань коренным общинам «сахикас».

По словам исследователей, новый вид вносит важный штрих в общую картину эволюции ихтиозавров. Он относится к раннему меловому периоду. В это время температура воздуха на Земле постепенно росла, уровень моря поднимался, а суперконтинент Пангея разделялся на северную и южную части. В конце юрского периода произошло глобальное вымирание, изменившее морские и наземные экосистемы.

«Многие классические морские экосистемы юрского периода, состоящие из глубоководных ихтиозавров, плезиозавров с короткой шеей и адаптированных к морю крокодилов, сменились новыми линиями плезиозавров с длинной шеей, морских черепах, крупных морских ящериц, а теперь этот ряд пополнил кыхытысука», – Дирли Кортес, ведущий автор исследования.

Посмотрите на ихтиозавра, жившего на территории современной Великобритании.

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