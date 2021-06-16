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Палеонтология

Зубастая птица из янтаря оказалась ящерицей

Анастасия Баринова
16 июня 2021
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Фото: Stephanie Abramowicz/Peretti Museum Foundation
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Oculudentavis naga
Фото: Adolf Peretti/Peretti Museum Foundation
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Oculudentavis naga
Фото: Current Biology
Ученые пересмотрели выводы, сделанные ранее.

В прошлом году специалисты Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных рассказали об уникальной находке: в кусочке янтаря был обнаружен окаменелый череп крошечного существа, напоминающего птицу. Ученые назвали этого представителя фауны Oculudentavis khaungraae, что дословно можно перевести как «глазастая и зубастая птица».

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По многим своим особенностям O.khaungraae отличалась от других птиц. Это, в частности, более крепкие и сросшиеся кости, а также и пропорционально увеличенные сенсорные органы относительно общего размера тела. По форме склеральных косточек и по принципу крепления зубов к челюсти животное могло бы относиться к ящерицам, но палеонтологи не исключали и эволюционные связи с динозаврами, расположившимися почти посередине на эволюционном дереве между меловыми птицами и археоптериксом из юрского периода.

Представив находку, ученые подчеркнули, что исследования продолжаются. В настоящее время о загадочном существе известно больше, и сомнений у научного сообщества не осталось: O.khaungraae является ящерицей. Этот вывод стал возможен благодаря похожему скелету, найденному в том же районе.

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Edward Stanley O. naga слева и O. khaungraae справа

Обе окаменелости были очень похожи за исключением формы головы. Оказалось, что в первом случае голова просто была деформирована под тяжестью капли смолы или других факторов.

«Представьте, что вы берете ящерицу и зажимаете ей нос так, что он принимает форму треугольника: так она станет похожа на птицу с клювом»,– Эдвард Стэнли, директор Флоридского музея естественной истории.

Обе окаменелости имеют примерно одинаковый размер; их зубы одинаково крепятся к челюстной кости, а их глазницы похожи на те, что имеют ящерицы. Новый экземпляр вдобавок имеет чешуйчатую кость, которая присутствует у всех чешуйчатых рептилий.

Две окаменелости принадлежат к разным подвидам, но компьютерная томография позволяет предположить, что это все же один вид ящериц. Он получил название Oculudentavis naga. Его представители не похожи ни на одну другую ящерицу, известную науке, и, вероятно, это группа животных, о которой ученые ранее не знали.

Посмотрите на другие интересные находки в янтаре.

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