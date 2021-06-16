Зубастая птица из янтаря оказалась ящерицей

По многим своим особенностям O.khaungraae отличалась от других птиц. Это, в частности, более крепкие и сросшиеся кости, а также и пропорционально увеличенные сенсорные органы относительно общего размера тела. По форме склеральных косточек и по принципу крепления зубов к челюсти животное могло бы относиться к ящерицам, но палеонтологи не исключали и эволюционные связи с динозаврами, расположившимися почти посередине на эволюционном дереве между меловыми птицами и археоптериксом из юрского периода.

Представив находку, ученые подчеркнули, что исследования продолжаются. В настоящее время о загадочном существе известно больше, и сомнений у научного сообщества не осталось: O.khaungraae является ящерицей. Этот вывод стал возможен благодаря похожему скелету, найденному в том же районе.