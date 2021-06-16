Зубастая птица из янтаря оказалась ящерицей
В прошлом году специалисты Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных рассказали об уникальной находке: в кусочке янтаря был обнаружен окаменелый череп крошечного существа, напоминающего птицу. Ученые назвали этого представителя фауны Oculudentavis khaungraae, что дословно можно перевести как «глазастая и зубастая птица».
По многим своим особенностям O.khaungraae отличалась от других птиц. Это, в частности, более крепкие и сросшиеся кости, а также и пропорционально увеличенные сенсорные органы относительно общего размера тела. По форме склеральных косточек и по принципу крепления зубов к челюсти животное могло бы относиться к ящерицам, но палеонтологи не исключали и эволюционные связи с динозаврами, расположившимися почти посередине на эволюционном дереве между меловыми птицами и археоптериксом из юрского периода.
Представив находку, ученые подчеркнули, что исследования продолжаются. В настоящее время о загадочном существе известно больше, и сомнений у научного сообщества не осталось: O.khaungraae является ящерицей. Этот вывод стал возможен благодаря похожему скелету, найденному в том же районе.
Обе окаменелости были очень похожи за исключением формы головы. Оказалось, что в первом случае голова просто была деформирована под тяжестью капли смолы или других факторов.
Обе окаменелости имеют примерно одинаковый размер; их зубы одинаково крепятся к челюстной кости, а их глазницы похожи на те, что имеют ящерицы. Новый экземпляр вдобавок имеет чешуйчатую кость, которая присутствует у всех чешуйчатых рептилий.
Две окаменелости принадлежат к разным подвидам, но компьютерная томография позволяет предположить, что это все же один вид ящериц. Он получил название Oculudentavis naga. Его представители не похожи ни на одну другую ящерицу, известную науке, и, вероятно, это группа животных, о которой ученые ранее не знали.
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