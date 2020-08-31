Зубодробительные останки: как древний крокодил погрыз ленивца

Около 13 миллионов лет назад гигантский ленивец подошел слишком близко к кромке воды, где в засаде затаился огромный кайман. Атака была мгновенной и закончилась тем, что острые зубы рептилии оставили на задней лапе травоядной жертвы 45 отметин, которые сохранились на его кости даже спустя миллионы лет.

Такую жестокую сцену из жизни доисторических зверей живописали палеонтологи, обнаружив на берегу реки Напо на северо-востоке Перу кость древнего гигантского ленивца (Pseudoprepotherium sp.) из семейства Mylodontidae. Кость была обнаружена в 2004 году соавтором исследования Франсуа Пухосом, палеонтологом, специализирующимся на эволюции ленивцев в Научно-технологическом центре при Национальном исследовательском совете Аргентины (CCT-CONICET). Однако до сих пор ученые не могли точно определить, что за хищник оставил такие глубокие отметины на кости крупного травоядного зверя — и только теперь они получили ответ.

Большинство следов укусов на кости ленивца представляют собой неглубокие ямки и царапины, но более крупные отметины пронизывают большеберцовую кость зверя насквозь. Это наглядно говорит о том, что смертоносные челюсти охотника сомкнулись у основания задней лапы ленивца, нанося тому сильные травмы.