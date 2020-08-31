Зубодробительные останки: как древний крокодил погрыз ленивца

Около 13 миллионов лет назад гигантский ленивец подошел слишком близко к кромке воды, где в засаде затаился огромный кайман. Атака была мгновенной и закончилась тем, что острые зубы рептилии оставили на задней лапе травоядной жертвы 45 отметин, которые сохранились на его кости даже спустя миллионы лет.
Такую жестокую сцену из жизни доисторических зверей живописали палеонтологи, обнаружив на берегу реки Напо на северо-востоке Перу кость древнего гигантского ленивца (Pseudoprepotherium sp.) из семейства Mylodontidae. Кость была обнаружена в 2004 году соавтором исследования Франсуа Пухосом, палеонтологом, специализирующимся на эволюции ленивцев в Научно-технологическом центре при Национальном исследовательском совете Аргентины (CCT-CONICET). Однако до сих пор ученые не могли точно определить, что за хищник оставил такие глубокие отметины на кости крупного травоядного зверя — и только теперь они получили ответ.
Большинство следов укусов на кости ленивца представляют собой неглубокие ямки и царапины, но более крупные отметины пронизывают большеберцовую кость зверя насквозь. Это наглядно говорит о том, что смертоносные челюсти охотника сомкнулись у основания задней лапы ленивца, нанося тому сильные травмы.
На кости нет следов регенерации, а это значит, что животное не смогло пережить атаку хищника.
Гигантский (наземный) ленивец, останки которого были обнаружены палеонтологами в Перу, жил в эпоху среднего миоцена (13 млн лет назад), весил примерно 78,5 кг и был размером с большую капибару. Ранее останки этих животных находили также в Колумбии, Бразилии и Венесуэле.
Пытаясь выяснить, кто именно покусал этого зверя, ученые провели целое расследование. Они исключили других хищников, живущих в доисторических болотах Перу, в том числе гигантских нелетающих птиц (у которых не было зубов) и сумчатых (зубы которых не совпадали со следами укусов на кости ленивца).
Вместо этого все улики указывали на гигантского каймана из рода Пурусзавров (Purussaurus) — настоящего монстра, который мог вырастать до десяти метров в длину и достигать пяти-шести тонн веса, что делает его самым крупным известным неморским хищником, оставшимся после вымирания нептичьих динозавров (вроде тираннозавров, диплодоков и стегозавров).
Болота и озера доисторической Амазонии были привычным местом обитания для этих опасных хищников, сила укуса которых равна примерно 6,3 тоннам — это самый большой показатель для ныне живущих и вымерших животных. Например, у гребнистого крокодила (Crocodylus porosus) сила укуса равна 1,5 тонны. Благодаря этой силе укуса взрослые особи пурусзавров смогли включить в свой рацион все, что угодно, независимо от размера или жесткости брони.
«Зубной ряд и анатомия Purussaurus идеально соответствуют отметкам, обнаруженным на большеберцовой кости», — сообщают ученые. Они предположили, что охотником был еще совсем юный кайман около четырех метров в длину. Хотя нельзя исключать и тот вариант, что крокодил наткнулся на уже мертвого ленивца и полакомился его тушей.
Это только вторая зарегистрированная окаменелость, свидетельствующая о нападении Purussaurus. Первая — панцирь водной черепахи, который выставлен в Музее естественной истории в Лиме. У этой черепахи на панцире остался след от укуса длиной около 60 сантиметров. По словам Салас-Гисмонди, черепаха «пережила атаку», но потеряла большую часть панциря и левую заднюю ногу. Однако можно с уверенностью сказать, что она выжила, потому что панцирь хранит следы регенерации костей.
Исследование останков опубликовано в журнале Biology Letters.