Память «подсовывает» человеку свежие воспоминания взамен старых

Даже у самого молодого и здорового человека память не закрепляет всех деталей из прошлого, однако в момент, когда их необходимо вспомнить, недостающие эпизоды замещаются образами недавних событий. Это стало ясно после эксперимента, проведенного неврологами Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго.

Семнадцати добровольцам показали 168 объектов на компьютерном экране. Каждый объект располагался в разной части экрана на различном фоне: это мог быть горный пейзаж, подводный мир, леса, поля и так далее. На втором этапе объекты показывались те же самые, но заставка у каждого из них была иная. Расставить объекты точно в те места, где они находились на первом этапе эксперимента, не смог никто.

Далее участникам эксперимента показали три варианта тех же самых предметов: первоначальную версию, совершенно новую версию, а также ту, которую они сами предлагали на втором этапе. Добровольцев попросили найти первоначальный вариант из трех представленных. Участники эксперимента – мужчины и женщины разных возрастов – не справились и с этим заданием. Они выбрали свой ошибочный вариант как «первоначальный». То есть, поясняют ученые, память вставила в воспоминание свежую информацию. Такой эффект обуславливается потребностью мозга постоянно адаптироваться к изменяющейся окружающей среде, поэтому приоритеты отдаются новейшим воспоминаниям.

Результаты исследования могут быть полезны в первую очередь в криминалистике: например, при записи свидетельских показаний в ходе следствия. Очевидно, что даже поклявшиеся говорить правду свидетели предоставляют некорректную информацию. При этом и детектор лжи покажет, что они говорят правду, поскольку гиппокамп - часть лимбической системы головного мозга, ответственная за консолидацию памяти – уже отредактировал воспоминания.