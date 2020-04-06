Пандемия коронавируса уменьшила вибрацию Земли

В настоящее время сейсмологи всего мира отмечают резкое понижение повседневного фонового сейсмического шума, то есть вибраций, создаваемых автомобилями, поездами и деятельностью людей. В отсутствие этого шума верхняя кора Земли вибрирует чуть меньше.

Впервые на это обратил внимание Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии. По его словам, в Брюсселе с середины марта наблюдается снижение сейсмического шума на 30-50 процентов. Это происходит на фоне закрытия в стране школ и предприятий, а также других мер социального дистанцирования.

Снижение шума создает еще один интересный эффект. Теперь сейсмологи могут обнаруживать небольшие землетрясения и другие сейсмические события, которые зачастую не могли быть выявлены ранее. Обычно сейсмические станции располагаются вне городской среды, поскольку это позволяет лучше отслеживать различные события.