Пандемия коронавируса уменьшила вибрацию Земли

В настоящее время сейсмологи всего мира отмечают резкое понижение повседневного фонового сейсмического шума, то есть вибраций, создаваемых автомобилями, поездами и деятельностью людей. В отсутствие этого шума верхняя кора Земли вибрирует чуть меньше.
Впервые на это обратил внимание Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии. По его словам, в Брюсселе с середины марта наблюдается снижение сейсмического шума на 30-50 процентов. Это происходит на фоне закрытия в стране школ и предприятий, а также других мер социального дистанцирования.
Снижение шума создает еще один интересный эффект. Теперь сейсмологи могут обнаруживать небольшие землетрясения и другие сейсмические события, которые зачастую не могли быть выявлены ранее. Обычно сейсмические станции располагаются вне городской среды, поскольку это позволяет лучше отслеживать различные события.
Our staff is teleworking. The earth continues shaking. Ground movements at frequencies 1-20 Hz, mainly due to human activity (cars, trains, industries,...) are much lower since the implementation of the containment measures by the government. #StayHome @ibzbe @CrisiscenterBE pic.twitter.com/pGgQAyLuUP— Seismologie.be (@Seismologie_be) March 20, 2020
Однако станция в Брюсселе была построена более полувека назад, и с тех пор город значительно расширился. Поэтому здесь, как правило, не регистрировались небольшие сейсмические события, и ученым приходилось полагаться на отдельную станцию, которая использовала оборудование, расположенное глубоко под землей для мониторинга сейсмической активности.
«Но на данный момент, из-за тишины в городе, наземная станция почти так же хорошо работает, как и та, что внизу», — отмечает Лекок.
По его словам, графики, показывающие уровень шума от человеческой деятельности, говорят о том, что люди прислушиваются к предупреждениям властей и минимизируют внешнюю активность.