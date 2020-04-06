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Наука

Пандемия коронавируса уменьшила вибрацию Земли

Павел Горбатенков
06 апреля 2020
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Фото: needpix.com
Планета стала спокойнее.

В настоящее время сейсмологи всего мира отмечают резкое понижение повседневного фонового сейсмического шума, то есть вибраций, создаваемых автомобилями, поездами и деятельностью людей. В отсутствие этого шума верхняя кора Земли вибрирует чуть меньше.

Впервые на это обратил внимание Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии. По его словам, в Брюсселе с середины марта наблюдается снижение сейсмического шума на 30-50 процентов. Это происходит на фоне закрытия в стране школ и предприятий, а также других мер социального дистанцирования.

Снижение шума создает еще один интересный эффект. Теперь сейсмологи могут обнаруживать небольшие землетрясения и другие сейсмические события, которые зачастую не могли быть выявлены ранее. Обычно сейсмические станции располагаются вне городской среды, поскольку это позволяет лучше отслеживать различные события.

Однако станция в Брюсселе была построена более полувека назад, и с тех пор город значительно расширился. Поэтому здесь, как правило, не регистрировались небольшие сейсмические события, и ученым приходилось полагаться на отдельную станцию, которая использовала оборудование, расположенное глубоко под землей для мониторинга сейсмической активности.

«Но на данный момент, из-за тишины в городе, наземная станция почти так же хорошо работает, как и та, что внизу», — отмечает Лекок.

По его словам, графики, показывающие уровень шума от человеческой деятельности, говорят о том, что люди прислушиваются к предупреждениям властей и минимизируют внешнюю активность.

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